Россия привезла в Кыргызстан продвинутые образовательные технологии

Кыргызстан работает над повышением качества образования, и готов решать этот вопрос сообща с Россией. Об этом заявил в ходе дискуссии на тему "Сотрудничество в сфере образования. Экспорт российских образовательных технологий в КР" заявил заместитель министра образования и науки Кыргызстана Уланбек Мамбетакунов.

"В настоящее время в КР пересматриваются государственные образовательные стандарты, планируется ввести 12-летнее школьное образование. В этом отношении мы хотели бы взаимодействовать с Россией. Также хотим сотрудничать в области дошкольного и STEAM-образования, где у России хороший опыт", - сказал он.

По мнению и.о. руководителя представительства Россотрудничества в КР Альберта Зульхарнеева, в сфере образования у Кыргызстана и России есть два основных направления для совместной работы.

"Первое – это модернизация школ и вузов. И второе – совместное развитие кыргызского и русского языков. Миллионы кыргызстанцев используют эти языки в работе и повседневной жизни. Чтобы эта ситуация в будущем не привела к конфликтам, а стала плодородной почвой для развития, необходимо активно внедрять новые современные технологии. И Россия готова делиться новыми современными технологиями в области образования. Делиться опытом. Мы заинтересованы в благополучии КР, в том, чтобы здесь были квалифицированные кадры, была своя техническая и научная интеллигенция", - отметил он.