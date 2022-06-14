Погода
$ 80.69 - 81.69
€ 86.73 - 87.72

Россия привезла в Кыргызстан продвинутые образовательные технологии

273  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан работает над повышением качества образования, и готов решать этот вопрос сообща с Россией. Об этом заявил в ходе дискуссии на тему "Сотрудничество в сфере образования. Экспорт российских образовательных технологий в КР" заявил заместитель министра образования и науки Кыргызстана Уланбек Мамбетакунов.

"В настоящее время в КР пересматриваются государственные образовательные стандарты, планируется ввести 12-летнее школьное образование. В этом отношении мы хотели бы взаимодействовать с Россией. Также хотим сотрудничать в области дошкольного и STEAM-образования, где у России хороший опыт", - сказал он.

По мнению и.о. руководителя представительства Россотрудничества в КР Альберта Зульхарнеева, в сфере образования у Кыргызстана и России есть два основных направления для совместной работы.

"Первое – это модернизация школ и вузов. И второе – совместное развитие кыргызского и русского языков. Миллионы кыргызстанцев используют эти языки в работе и повседневной жизни. Чтобы эта ситуация в будущем не привела к конфликтам, а стала плодородной почвой для развития, необходимо активно внедрять новые современные технологии. И Россия готова делиться новыми современными технологиями в области образования. Делиться опытом. Мы заинтересованы в благополучии КР, в том, чтобы здесь были квалифицированные кадры, была своя техническая и научная интеллигенция", - отметил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419248
Теги:
образование, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  