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Дастан Бекешев: Онлайн-казино вообще не должно быть узаконено

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- Асия Канаева
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Сегодня на заседании комитета по бюджету ЖК будет обсуждаться законопроект по казино. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в своем телеграм-канале высказал свое отношение к документу.

"Я почему-то уверен, что он может пройти у нас в комитете, и может пройти в парламенте, потому что на депутатов оказывается хорошее давление. Возможно, он пройдет, быстро вступит в силу и даже какие-то казино откроют. Но потом выйдет толпа и скажет: "Надо все закрывать!". У нас вечно так – людей не слушают", - сказал Бекешев.

По мнению депутата, в законопроект надо включить возможность формирования "черного списка". Но, правительство, по его словам, против.

"В законе они не хотят вообще видеть понятие "черный список". Даже если порядок его введения будет определяться кабинетом министров. Потом я предложил: Давайте введем контрольный закуп! Если вы говорите, что казино для иностранцев, любой гражданин может прийти и это проверить, сделать ставку, своего рода, контрольный закуп. Если казино взяло деньги, ок, в этом случае казино штрафуется, и десять процентов отдается гражданину. И самое главное, что я предложил. Онлайн-казино вообще не должно быть в этом законе. Но правительство говорит: "Нет, мы введем Face ID, у нас будет онлайн-казино". Но мы же понимаем, что онлайн-казино – это означает, что и граждане будут играть, и дети смогут играть. Наступит бардак. Я просто представляю, какой будет негатив в обществе. Это приведет к очередным митингам. Если онлайн-казино не будут убирать из законопроекта, я буду голосовать против", - пояснил Бекешев.


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URL: https://www.vb.kg/419257
Теги:
Дастан Бекешев, закон, казино, парламент
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