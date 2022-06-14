Председатель ВС провел совещание с судьями Нарынской области

В рамках рабочей поездки по Нарынской области председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков ознакомился с работой местных судов, уделив при этом особое внимание качеству отправления правосудия, условиям труда и жизни ротированных судей. Об этом сообщает пресс-служба ВС.

Сегодня, 14 июня 2022 года, Замирбек Базарбеков провел совещание с судьями Нарынского областного суда, председателями местных судов, работниками аппарата суда апелляционной инстанции, работниками областного управления Судебного департамента, судебными приставами и судебными исполнителями.

На совещании председатель затронул широкий круг вопросов. Судьям поручено рассматривать дела в установленные законом сроки, выработать единую судебную практику и вести неустанную работу по повышению качества отправления правосудия.

При этом, председателем было отмечено, сто со стороны государства предпринимаются меры по созданию надлежащих условий, существенно поднята заработная плата судей, и в настоящее время требуется качественное отправление правосудия, достижение единой судебной практики.

Также потребовал от переведенных судей не прикрываться больничными листами и отпуском, а добросовестно работать и помнить, что за каждым судебным материалом и делом стоит человеческая судьба.

Замирбек Базарбеков подчеркнул, что независимое и справедливое урегулирование споров судами является одним из условий, которое может повысить инвестиционную привлекательность республики и поднять предпринимательскую активность населения.

"Только эффективная и независимая судебная система способна укрепить общественное доверие к судебной системе", - сказал глава Верховного суда.

Касательно насущных проблем судей, связанных с ротацией Замирбек Базарбеков сказал, что средства на возмещение расходов за переезд изыскиваются кабинетом министров.

Вместе с тем было отмечено, что поднятые вопросы, связанные со зданиями судебных органов в Нарынской области будут взяты на особый контроль и приложены все усилия для их решения. Директору Судебного департамента Урмату Кожомбердиеву поручено в месячный срок урегулировать вопрос нахождения других государственных структур в здании Нарынского городского суда.

Отмечается, что рабочая поездка председателя Верховного суда Кыргызской Республики Замирбека Базарбекова по Нарынской области завершится посещением Ак-Талинского районного суда.

Напомним, что ранее, после ротации судей Замирбек Базарбеков совершил рабочие поездки в Баткенскую и Иссык-Кульскую области.