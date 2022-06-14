Жаркынбек Касымбеков встретился с хирургом Эрнстом Акрамовым

Врио министра здравоохранения КР Жаркынбек Касымбеков и заместитель министра Улан Садыков посетили Чуйскую областную объединенную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По данным пресс-службы, в ходе посещения больницы они встретились с профессором, заведующим хирургического отделения Чуйской областной больницы, героем Кыргызской Республики Эрнстом Акрамовым, побеседовали и справились о его здоровье.

"Далее осмотрели отделения кардиологии хирургии № 1, 2, терапии и неврологии провели беседу с сотрудниками и выслушали существующие проблемы. А также ознакомились с работой по благоустройству территории больницы.

Главный врач Алмаз Назарбек уулу отметил, что больница проводит тендер на проведение капитального ремонта в одном из зданий на 2,8 млн сомов, ведется работа по приобретению медицинского оборудования на 5-6 млн сомов. Однако, он отметил о необходимости проведения капитального ремонта в здании больницы, а также о необходимости в приобретении оборудования для проведения высокотехнологичных операций.

Врио министра Жаркынбек Касымбеков по итогам ознакомления отметил, что Минздравом КР по поручению Кабинета Министров сейчас ведет работу над проектами по строительству новых многопрофильных клиник, где будут созданы все условия для работы медицинского персонала и лечения больных, так как по республике существуют ряд организаций здравоохранения, не соответствующих современным требованиям. Он также выразил благодарность коллективу за проводимую работу в целях сохранения жизни и здоровья населения республики", - говорится в сообщении министерства.