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В Бишкеке пройдет митинг против легализации казино

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке возле здания Жогорку Кенеша сегодня пройдет митинг против легализации казино. Об этом редакции vb.kg сообщил один из организаторов акции Мыктыбек Адилет Али.

По его словам, первоначально мероприятие планировалось провести в 12.00 часов.

"Нам стало известно, что этот вопрос будет сегодня рассматриваться во втором чтении в комитете по бюджету, экономической и фискальной политике ЖК в 14.30. Поэтому было принято решение собраться сегодня возле Жогорку Кенеша в 14.30 часов. Приглашаем на митинг всех неравнодушных к этому вопросу", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/419264
Теги:
казино, митинг, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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