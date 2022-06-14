В Бишкеке пройдет митинг против легализации казино

В Бишкеке возле здания Жогорку Кенеша сегодня пройдет митинг против легализации казино. Об этом редакции vb.kg сообщил один из организаторов акции Мыктыбек Адилет Али.

По его словам, первоначально мероприятие планировалось провести в 12.00 часов.

"Нам стало известно, что этот вопрос будет сегодня рассматриваться во втором чтении в комитете по бюджету, экономической и фискальной политике ЖК в 14.30. Поэтому было принято решение собраться сегодня возле Жогорку Кенеша в 14.30 часов. Приглашаем на митинг всех неравнодушных к этому вопросу", - сказал он.