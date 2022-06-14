ПМЭФ - новый экономический шанс для Кыргызстана?

Председатель Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров примет участие в работе предстоящего Петербургского международного экономического форума. Об этом он заявил в понедельник в Бишкеке во время международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний в республике.

"17 июня в Санкт-Петербурге у меня запланированы несколько встреч с потенциальными инвесторами", - сказал он.

Отмечается, что во время поездки в Санкт-Петербург он обсудит вопросы сотрудничества с российскими компаниями в сфере энергетики.

Напомним, юбилейный, 25-й по счету Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в 2022 году состоится с 15 по 18 июня.

Глобальная экономика и новые реалии

ПМЭФ - одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 25 лет Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

Мероприятие проходит ежегодно, начиная с 1997 года. В прошлом году ПМЭФ стал одним из самых масштабных в деловом мире событием. За четыре дня работы Форум посетили свыше 13 500 участников из 141 страны, в том числе представители более 1000 организаций СМИ из 46 стран.

Интересно, что в этом году Форум будет проходить в новых геополитических реалиях. Он станет той площадкой, которая развернет новые векторы сотрудничества между странами, так как в нынешней ситуации для большинства стран мира целесообразен поиск новых точек экономического соприкосновения с РФ. ПМЭФ - универсальная площадка для обсуждения важнейших экономических вопросов, поиск возможностей сохранения экономических связей с РФ в условиях санкций Запада. Тем более, структурная перестройка экономики уже началась. В дальнейшем она будет включать новые рынки, а также активизацию сотрудничества в рамках ЕАЭС. Конечно, это займет время: изменение логистики, перераспределение объемов, локализация производства и т. д. Но, если вовремя и правильно среагировать, то Кыргызстан может не только по максимуму привлечь в страну инвестиции, но и получить новые рынки сбыта своей продукции и значительную экономическую выгоду.

Новые возможности для Кыргызстана

По словам экономиста Нурлана Алиева, ПМЭФ - это всегда отличная возможность поиска новых партнеров для развития собственных проектов, так и рынка в целом.

"Международное сотрудничество - одно из приоритетных направлений для любого бизнеса, особенно в нынешних непростых условиях. Общими усилиями мы можем развивать технологические проекты наших стран - способствовать запуску молодых стартапов, помогать предпринимателям с поиском финансирования и выходом на новые рынки. ПМЭФ и подобные масштабные мероприятия важны для экономики страны. Участие в них помогает компаниям выстраивать долгосрочные бизнес-стратегии, партнерства и применять лучшие практики по цифровизации процессов. Реализация новых проектов, достигнутых на ПМЭФ, обеспечит компаниям солидные финансовые дивиденды, послужит хорошим стимулом для увеличения объема выпуска востребованных товаров и услуг, будет создавать современные рабочие места. А это как раз то, что нужно Кыргызстану, чья экономика тесно связана с российской", - подчеркнул VB.KG экономист Нурлан Алиев.

Эксперт отметил, что сейчас Запад подтолкнул Россию к поиску новых, более надежных партнеров. Это положительный аспект для нашей страны. Например, он уже значительно повлиял на обеспечение КР зерновыми. Мы получили дополнительные квоты, хотя для остальных стран идет запрет на импорт. То есть, такое сотрудничество – однозначный плюс для КР, который можно усилить контактами на ПМЭФ.

"Сейчас страны ЕС, попавшие в западню собственных санкций, неожиданно поняли, что основной рынок того же зерна был сосредоточен вовсе не на Украине, как они считали, а в России. Чтобы как-то оправдаться, они обвиняют РФ в продовольственном кризисе. Хотя это те санкционные грабли, на которые они наступили. Ведь продовольственная безопасность в мире осуществлялась крупными державами, среди которых была и Россия. Итог – угроза кризиса. Но вины РФ в этом точно нет. Это лишь показатель недальновидной политики ЕС и США", - считает Нурлан Алиев.

Энергетика на повестке КР и ПМЭФ

Но вернемся к интересам КР на ПМЭФ. Как отметили в Кабмине, основными вопрос для нас станут вопросы энергетики. На прошедшем накануне международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний уже достигнута договоренность о строительстве при поддержке инвесторов из РФ в нашей республике первой электростанции, работающей на природном газе. Проектная мощность составит 600 МВт. Стоимость возведения электростанции пока не озвучивается. Детали реализации проекта как раз и планируют обсудить на ПМЭФ. Тем более, что в рамках Форума теме энергетики посвящено сразу несколько сессий.

Интересна и площадка по обсуждению взаимодействия ЕАЭС и АСЕАН, включающую реализацию экологических и климатических проектов, промышленную кооперацию, процессы цифровой трансформации экономики и циркулярную экономику.

Все это демонстрирует, что Петербургский международный экономический форум может послужить серьезным подспорьем для наших стран в это непростое время, открыть возможности для быстрого преодоления существующих трудностей. И очень хочется верить, что этот шанс будет использован.