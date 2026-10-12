По следам штурмана Манохина: история военной авиашколы на берегу Иссык-Куля

В селе Сазановка (ныне Ананьево) Иссык-Кульской области в годы Великой Отечественной войны действовала лётная школа для прохождения штурманской практики. Поисковики пытаются установить судьбу Семёна Манохина, предположительно 1914 года рождения. Его связь с этой школой пока не подтверждена, но архивная зацепка может существенно помочь в изысканиях.
К поисковому движению Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жеңиш" обратились с просьбой установить судьбу Семёна Манохина. Известно о нём пока немного: родился предположительно в 1914 году, служил штурманом. Где именно он проходил службу, при каких обстоятельствах оказался в Киргизской ССР и как сложилась его дальнейшая жизнь, ещё предстоит выяснить.
Исследователи рассматривают несколько версий. Возможно, Манохин был ранен и проходил лечение на территории республики. Среди возможных мест его пребывания называют село Григорьевка Иссык-Кульской области и близлежащие населённые пункты.
Не исключено, что после ранения он остался в регионе и преподавал в лётной школе в Сазановке либо сам проходил там обучение или переподготовку. Однако документального подтверждения этим гипотезам пока нет.
Нельзя исключать и другие варианты: Манохин мог погибнуть в бою, умереть в период лечения или обучения на территории Киргизской ССР либо выжить и прожить долгую жизнь после войны.
Лётная школа в Сазановке - важная архивная зацепка
В ходе предварительного поиска исследователи обнаружили сведения о том, что в годы Великой Отечественной войны в Сазановке была создана лётная школа для прохождения штурманской практики. Согласно имеющейся информации, Фрунзенский и Иссык-Кульский областные советы должны были оказывать ей всестороннюю помощь.
Эти сведения открывают конкретное направление для дальнейших изысканий. Необходимо установить, каким решением была организована школа, кому она подчинялась, где проходили занятия и практические полёты, кто входил в преподавательский состав и кто обучался.
Особый интерес представляют документы о снабжении школы, направлении специалистов, списки курсантов и преподавателей, а также переписка местных органов власти с военными ведомствами.
Первые опросы местных жителей уже принесли результаты: выяснилось, что в Сазановке действительно существовал аэродром, территория которого со временем оказалась застроена. Однако точные сроки работы школы и детали использования этой инфраструктуры ещё предстоит уточнить по документам.
Какие документы могут помочь?
Чтобы восстановить биографию Семёна Манохина, предстоит сопоставить несколько групп архивных сведений:
Особенно важны полное имя, точная дата рождения, воинское звание, номер воинской части и место призыва. Даже одно дополнительное подтверждённое сведение поможет отличить разыскиваемого человека от однофамильцев.
Просьба откликнуться
Поисковики обращаются к жителям Ананьево, Григорьевки и других сёл Иссык-Кульской области, а также к краеведам, архивистам, историкам военной авиации и родственникам военнослужащих.
Возможно, в ваших семейных архивах сохранились письма, фотографии, документы о службе или воспоминания о лётчиках и штурманах, живших или проходивших лечение в этих местах в годы войны. Важной ценностью обладают и рассказы старожилов о военной школе, полётах и старом аэродроме.
Если вам встречалась фамилия Манохин, если вы располагаете сведениями о лётной школе в Сазановке или знаете, где могут храниться соответствующие документы, просим поделиться информацией.
Контакты для связи:
Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жеңиш".
Телефон: 0555 923 603.
Задача исследования - не только установить судьбу одного человека, но и восстановить малоизученные страницы военной истории Иссык-Кульского региона и Кыргызстана. Любая зацепка может стать началом большого поиска!