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По следам штурмана Манохина: история военной авиашколы на берегу Иссык-Куля

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- Светлана Лаптева
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В селе Сазановка (ныне Ананьево) Иссык-Кульской области в годы Великой Отечественной войны действовала лётная школа для прохождения штурманской практики. Поисковики пытаются установить судьбу Семёна Манохина, предположительно 1914 года рождения. Его связь с этой школой пока не подтверждена, но архивная зацепка может существенно помочь в изысканиях.

К поисковому движению Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жеңиш" обратились с просьбой установить судьбу Семёна Манохина. Известно о нём пока немного: родился предположительно в 1914 году, служил штурманом. Где именно он проходил службу, при каких обстоятельствах оказался в Киргизской ССР и как сложилась его дальнейшая жизнь, ещё предстоит выяснить.

Исследователи рассматривают несколько версий. Возможно, Манохин был ранен и проходил лечение на территории республики. Среди возможных мест его пребывания называют село Григорьевка Иссык-Кульской области и близлежащие населённые пункты.

Не исключено, что после ранения он остался в регионе и преподавал в лётной школе в Сазановке либо сам проходил там обучение или переподготовку. Однако документального подтверждения этим гипотезам пока нет.

Нельзя исключать и другие варианты: Манохин мог погибнуть в бою, умереть в период лечения или обучения на территории Киргизской ССР либо выжить и прожить долгую жизнь после войны.

Лётная школа в Сазановке - важная архивная зацепка

В ходе предварительного поиска исследователи обнаружили сведения о том, что в годы Великой Отечественной войны в Сазановке была создана лётная школа для прохождения штурманской практики. Согласно имеющейся информации, Фрунзенский и Иссык-Кульский областные советы должны были оказывать ей всестороннюю помощь.

Эти сведения открывают конкретное направление для дальнейших изысканий. Необходимо установить, каким решением была организована школа, кому она подчинялась, где проходили занятия и практические полёты, кто входил в преподавательский состав и кто обучался.

Особый интерес представляют документы о снабжении школы, направлении специалистов, списки курсантов и преподавателей, а также переписка местных органов власти с военными ведомствами.

Первые опросы местных жителей уже принесли результаты: выяснилось, что в Сазановке действительно существовал аэродром, территория которого со временем оказалась застроена. Однако точные сроки работы школы и детали использования этой инфраструктуры ещё предстоит уточнить по документам.

Какие документы могут помочь?

Чтобы восстановить биографию Семёна Манохина, предстоит сопоставить несколько групп архивных сведений:

  1. документы о создании и работе лётной школы в Сазановке;
  2. списки преподавателей, курсантов и специалистов, направленных для прохождения штурманской практики;
  3. приказы о назначениях, переводах и направлении военнослужащих на лечение;
  4. госпитальные документы и сведения о раненых;
  5. данные о погибших, пропавших без вести и местах захоронений;
  6. документы местных органов власти и военных учреждений, действовавших в регионе.

Особенно важны полное имя, точная дата рождения, воинское звание, номер воинской части и место призыва. Даже одно дополнительное подтверждённое сведение поможет отличить разыскиваемого человека от однофамильцев.

Просьба откликнуться

Поисковики обращаются к жителям Ананьево, Григорьевки и других сёл Иссык-Кульской области, а также к краеведам, архивистам, историкам военной авиации и родственникам военнослужащих.

Возможно, в ваших семейных архивах сохранились письма, фотографии, документы о службе или воспоминания о лётчиках и штурманах, живших или проходивших лечение в этих местах в годы войны. Важной ценностью обладают и рассказы старожилов о военной школе, полётах и старом аэродроме.

Если вам встречалась фамилия Манохин, если вы располагаете сведениями о лётной школе в Сазановке или знаете, где могут храниться соответствующие документы, просим поделиться информацией.

Контакты для связи:

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жеңиш".

Телефон: 0555 923 603.

Задача исследования - не только установить судьбу одного человека, но и восстановить малоизученные страницы военной истории Иссык-Кульского региона и Кыргызстана. Любая зацепка может стать началом большого поиска!


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URL: https://www.vb.kg/462199
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан, поиски
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