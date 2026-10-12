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Кыргызстан приближается к порогу демографического старения

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- Назгуль Абдыразакова
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Численность населения Кыргызстана достигла 7,4 миллиона человек, увеличившись примерно на 70% с 1990 года. Однако за общей положительной динамикой скрываются изменения, которые в будущем могут повлиять на рынок труда, пенсионную систему, здравоохранение и образование. Темпы прироста населения постепенно замедляются, доля детей сокращается, а число пожилых жителей увеличивается.

Об этом рассказала кандидат экономических наук, исполняющая обязанности доцента Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова Ажар Жолонбаева на медиа-тренинге для журналистов, организованном 12 октября Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Кыргызстане.

В своём выступлении эксперт использовала данные Национального статистического комитета, переписи населения и жилищного фонда 2022 года, а также демографические прогнозы ООН, представленные в исследовании World Population Prospects 2024.

По словам Жолонбаевой, с начала 1990-х годов численность населения страны выросла с 4,36 до 7,4 миллиона человек. Однако для оценки демографической ситуации важно учитывать не только общее количество жителей, но и ежегодные темпы прироста.

В последние годы этот показатель колеблется примерно в пределах 1,5-1,7%. На фоне стран, столкнувшихся с сокращением населения, такая динамика остаётся положительной. Вместе с тем в Кыргызстане прослеживается постепенное замедление роста.

Одновременно сокращается количество рождений. Согласно представленным данным Нацстаткома, в последние годы в стране ежегодно рождается около 140-141 тысячи детей.

Эксперт подчеркнула, что сокращение абсолютного числа рождений не всегда свидетельствует о снижении интенсивности рождаемости. Для правильной оценки необходимо учитывать численность женщин репродуктивного возраста и изменения в возрастной структуре населения.

По данным, представленным Жолонбаевой, в 1990 году доля жителей моложе трудоспособного возраста составляла 40%, а к 2026 году сократилась до 33%. За тот же период доля населения трудоспособного возраста увеличилась с 50 до 57%.

Доля жителей старше трудоспособного возраста практически не изменилась и составляет около 10%. Однако в абсолютном выражении численность этой категории существенно выросла.

Эксперт обратила внимание, что подобные изменения имеют долгосрочные последствия. Сокращение доли детей в перспективе может привести к замедлению пополнения трудовых ресурсов. Одновременно увеличение численности пожилого населения потребует дополнительных решений в сфере пенсионного обеспечения и социальной поддержки.

Эти тенденции необходимо учитывать и при развитии образовательной инфраструктуры. В частности, Жолонбаева предложила задуматься, насколько строительство новых школ соответствует прогнозируемой численности детей в отдельных регионах и возрастных группах.

Несмотря на сравнительно молодое население, Кыргызстан постепенно приближается к порогу демографического старения.

Согласно представленным данным Нацстаткома, на начало 2026 года средний возраст жителя страны составлял 28,9 года. Среди мужчин этот показатель достигал 28,2 года, среди женщин - 30,1 года.

При этом доля населения в возрасте 65 лет и старше составляет 6,4%.

Жолонбаева пояснила, что согласно приведённой ею классификации ООН, общество, в котором доля людей старше 65 лет составляет от 4 до 7%, находится на пороге демографического старения. Таким образом, Кыргызстан постепенно приближается к семипроцентной отметке.

Дополнительным фактором роста численности пожилого населения эксперт назвала достижение пенсионного возраста представителями поколения, родившегося в 1960-е годы.

Отдельное внимание она уделила различиям между мужчинами и женщинами.

По представленным статистическим данным, в Кыргызстане ежегодно рождается примерно 103–104 мальчика на каждые 100 девочек. Однако с возрастом соотношение меняется.

Среди жителей старше трудоспособного возраста женщины составляют около двух третей, а мужчины - примерно одну треть.

Как пояснила эксперт, различия становятся заметными примерно после 40–45 лет и постепенно увеличиваются. Особенно значительное преобладание женщин наблюдается среди населения старше 80 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении в Кыргызстане почти на восемь лет превышает аналогичный показатель мужчин.

По мнению Жолонбаевой, эти данные позволяют поставить вопросы о причинах более высокой смертности мужчин, возрастных особенностях заболеваний и факторах, влияющих на продолжительность жизни.

Согласно представленным показателям Нацстаткома, в 2025 году общий коэффициент смертности составлял 4,6 случая на тысячу населения. При этом 53,2% всех смертей приходились на заболевания системы кровообращения.

Уровень материнской смертности составлял 22,1 случая на 100 тысяч родившихся живыми, а младенческой - 11,6 случая на тысячу родившихся живыми.

Ещё одним фактором, влияющим на демографическую ситуацию, остаётся миграция.

Жолонбаева подчеркнула, что при изучении миграционных процессов необходимо различать постоянное и наличное население. Первый показатель включает в том числе временно отсутствующих жителей, тогда как второй отражает численность людей, фактически находящихся на соответствующей территории на момент учёта.

Согласно результатам переписи населения 2022 года, около 1 миллиона 94 тысяч человек временно отсутствовали по месту постоянного жительства. Из них 80% находились за пределами Кыргызстана.

Основной причиной отсутствия была трудовая деятельность на неё приходилось 88% случаев.

По представленным данным, временно отсутствовавшие составляли 16% общей численности постоянного населения и 28% численности жителей трудоспособного возраста.

Эксперт также обратила внимание на изменение статистики внешней миграции. Если ранее в стране преобладал миграционный отток, то начиная с 2022 года число прибывших стало превышать количество выбывших.

При этом Жолонбаева подчеркнула, что миграционные показатели необходимо интерпретировать с учётом особенностей статистического учёта и внешних обстоятельств.

Не менее показателен пример изменения доли городского населения.

Согласно представленным данным, в 2022 году городские жители составляли 34% населения Кыргызстана, а в 2025 году уже 42%.

Однако эксперт предостерегла от вывода, что такой рост обязательно свидетельствует об ускорении урбанизации. Значительное влияние на показатель оказала административно-территориальная реформа, в результате которой отдельные населённые пункты вошли в состав городов.

Таким образом, увеличение доли городского населения не всегда связано с фактическим переселением людей из сельской местности.

Говоря о долгосрочных перспективах, Жолонбаева представила прогнозы ООН, рассчитанные до 2100 года.

Согласно рассмотренным сценариям, население Кыргызстана продолжит увеличиваться, однако темпы прироста постепенно будут снижаться. Одновременно ожидается дальнейшее увеличение численности пожилых жителей и изменение соотношения возрастных групп.

По представленным прогнозам, численность населения трудоспособного возраста может расти примерно до 2060-2070-х годов, после чего стабилизироваться. Доля детей и молодёжи в более отдалённой перспективе будет сокращаться.

Эксперт подчеркнула, что прогнозы основаны на предположениях относительно рождаемости, смертности и миграции, поэтому фактическая динамика может отличаться от расчётной.

В Кыргызстане также действует концепция демографической политики, предусматривающая целевые показатели до 2040 года. Согласно представленному Жолонбаевой документу, среди ориентиров - увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 79 лет, поддержание суммарного коэффициента рождаемости на уровне не ниже 2,15 ребёнка на одну женщину, снижение смертности населения трудоспособного возраста и миграционного оттока.

По мнению эксперта, демографические данные необходимо использовать не только для описания текущей ситуации, но и для планирования государственной политики. Изменения возрастной структуры населения требуют долгосрочных решений в сфере занятости, здравоохранения, образования и пенсионного обеспечения.


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URL: https://www.vb.kg/462232
Теги:
здравоохранение, население, пенсии, рождаемость, Кыргызстан, ООН
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