Знаменитое водохранилище Пенуэлас в Чили превращается в пустыню

Водохранилище Пенуэлас в центральной части Чили превращается в пустыню из-за жаркого и сухого климата. Об этом сообщает Reuters.

Еще двадцать лет назад было Пенуэлас было основным источником воды для города Вальпараисо. Воды в нем хватало на 38 тысяч плавательных бассейнов олимпийского размера. Сейчас же в нем осталось воды только для двух бассейнов. Огромное пространство высохшей и потрескавшейся земли, которая когда-то была дном озера, усеяно скелетами рыб и отчаянно ищущими воду животными.

На фоне 13-летней засухи уровень осадков в южноамериканском государстве, расположенном на тихоокеанском побережье континента, снизился. Повышение температуры воздуха привело к тому, что снег в Андах, который когда-то был основным хранилищем талой воды для весны и лета, не уплотняется, тает быстрее или превращается в пар. Кроме того, засуха сократила добычу меди на шахтах крупнейшего в мире производителя меди, усилила напряженность по поводу использования воды для производства лития и сельского хозяйства и заставила столицу Сантьяго разработать план по нормированию воды.

"Нам приходится молить Бога, чтобы он послал нам воду. Я никогда не видела такого. Раньше воды было меньше, но не так, как сейчас", - рассказала 54-летняя жительница города Аманда Карраско.

По словам генерального директора компании ESVAL Хосе Луиса Мурильо, снабжающей Вальпараисо водой, водохранилище нуждается в осадках, которые раньше выпадали зимой, а сейчас находятся на историческом минимуме.

"По сути, то, что мы имеем, это просто лужа. Это особенно важно, если вспомнить, что несколько десятилетий назад водохранилище Пенуэлас было единственным источником воды для всего Вальпараисо", - сказал он, добавив, что город теперь полагается на реки.

Обычно штормы низкого давления из Тихого океана сбрасывают осадки на Чили зимой, пополняя водоносные горизонты и засыпая Анды снегом. Однако естественное потепление моря у побережья Чили, которое препятствует приходу штормов, усилилось из-за повышения температуры Мирового океана. Между тем, согласно исследованию переменных факторов, влияющих на погоду в Антарктике, истощение озонового слоя и парниковые газы в Антарктике усугубляют погодные условия, которые уводят штормы от Чили.