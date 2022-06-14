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Несогласная с обвинениями американка выпустила в зале суда сотни тараканов

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- Алина Мамаева
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В Олбани во время заседания суда по делу о протестах в Капитолии штата Нью-Йорк активистка выпустила в зал сотни тараканов. Она пронесла их через охрану в пластиковых контейнерах. Женщину арестовали за хулиганство и препятствование работы государственного учреждения, но вскоре отпустили, пишет ABC 8 News.

По делу о протестах обвиняли четырех человек. Один из них начал снимать заседание, его попросили убрать камеру - из-за этого началась перепалка. Именно после нее активистка из группы поддержки обвиняемых и выпустила насекомых. Здание суда до конца дня закрыли на дезинсекцию.

"Произошедшее - не защита и не активизм. Это преступное поведение с намерением сорвать заседание суда и причинить ущерб", - заявили в администрации суда.


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URL: https://www.vb.kg/419275
Теги:
мировые новости
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