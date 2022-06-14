В Омской области пациент угнал "скорую". Не хотел возвращаться домой пешком

Пациент Кормиловской райбольницы угнал карету скорой помощи, чтобы не возвращаться домой пешком. Теперь его ждет суд за "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", сообщает ГУ МВД РФ по Омской области.

За помощью в больницу 35-летний мужчина обратился сам. Процедуры закончились ночью, и его отпустили домой.

Выйдя из больницы, мужчина заметил припаркованную "скорую" - ключи были в машине. Пациент завел ее и поехал в сторону дома.

Через полтора километра он все же решил пройтись и бросил автомобиль на обочине. Сейчас в отношении мужчины открыто дело по части 1 статьи 166 УК РФ.