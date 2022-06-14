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Финляндия запускает LUMI - самый мощный суперкомпьютер в Европе

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- Анастасия Карелина
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Самый мощный суперкомпьютер в Европе и третий по производительности в мире готовятся запустить в Финляндии. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Электронно-вычислительную машину LUMI создавали ученые десяти стран: Бельгии, Дании, Исландии, Норвегии, Польши, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Чехии.

Проект оценивается в 144,5 миллиона евро.

В сообщении разработчиков говорится, что LUMI способен выполнять более 375 миллионов миллиардов вычислений в секунду. С ним связывают возможность совершить прорывы в науке. Например, в медицинских и климатических исследованиях, а также в области диагностики рака.

Заработает суперкомпьютер в городе Каяани. По словам разработчиков, компьютер питается только от возобновляемых источников энергии, использует естественные системы охлаждения, а часть полученного тепла отдает на отопление помещений, где установлена машина.


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URL: https://www.vb.kg/419279
Теги:
Финляндия, информационные технологии, в мире
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