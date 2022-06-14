В КР утвержден типовой порядок госзакупок

Кабмин утвердил типовый порядок организации и осуществления закупок государственными и муниципальными предприятиями, хозобществами, где 50 и более процентов доли участия в уставном капитале принадлежат государству, в том числе их дочерними хозобществами. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кроме того, кабмин постановил ГП "Инфосистемс" в течение шести месяцев разработать и ввести в эксплуатацию информационную систему для проведения закупок субъектами.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента КР.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.