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В КР утвержден типовой порядок госзакупок

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- Алина Мамаева
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Кабмин утвердил типовый порядок организации и осуществления закупок государственными и муниципальными предприятиями, хозобществами, где 50 и более процентов доли участия в уставном капитале принадлежат государству, в том числе их дочерними хозобществами. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кроме того, кабмин постановил ГП "Инфосистемс" в течение шести месяцев разработать и ввести в эксплуатацию информационную систему для проведения закупок субъектами.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента КР.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/419280
Теги:
госзакупки, Кыргызстан, Министерство экономики
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