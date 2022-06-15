Печальный провал наших отличников

Выпускные экзамены для выпускников школ начались в конце прошлой недели. Пока контрольное тестирование прошли только отличники, кандидаты на получение аттестата особого образца "Алтын тамга". Таких в этом году по стране было 2 тысячи 141 школьник. А подтвердили свои отличные знания только 80 из них (37 - в Бишкеке). Расхождение огромное! Как это могло случиться?!

-Для разрешения спорных вопросов создана комиссия, - рассказывает директор Национального центра оценки и качества образования Бактыгуль Шамшидинова. - На данный момент на техническую апелляцию подали 196 человек. Проводим анализ, ручной подсчет листов ответов (компьютер иногда ошибается)... Но пока количество признанных отличников не меняется. Их по–прежнему 80.

- Значит, все остальные и сами понимают, что до "золота" не дотягивают. На что, интересно, надеялись?

- Об этом, думаю, лучше спросить учителей и представителей школьных администраций - по каким критериям они оценивали знания своих выпускников. Вопросы теста "Алтын тамга" все были по школьной программе. Ничего лишнего или очень уж сложного.

- Почему же такой маленький процент настоящих отличников?

- Эта цифра показывает, что качество образования снизилось. Именно эти ученики учились в 9-м классе, когда на нас обрушилась пандемия коронавируса. Дети полтора года проучились в онлайн–формате. С этим, как мне кажется, связанно количество претендентов на отличный аттестат - на тысячу больше, чем в прошлые годы. Думаю, педагоги, выдвигая своих учеников на получение аттестата "Алтын тамга", не просеяли их, как говорится, через сито. Не учли, что при обучении в онлайн–формате многие ученики, выполняя задания, могли бездумно пользоваться Интернетом. Отсюда хорошие оценки. А когда дошло до серьезного тестирования, где невозможно списать или где–то подсмотреть ответы, оказалось, что знаний недостаточно.

Обо всем этом должны задуматься и учителя, и администрация школ. После того как закончатся все экзамены, мы проведем анализ, организуем круглый стол, дадим рекомендации для повышения квалификации учителей, образовательного уровня учеников.

- Во всем виноваты пандемия, карантин и онлайн–обучение, - считает подростковый психолог Айнагуль Маанаева. - Это все привело к образовательному кризису. Резко снизилась ответственность, критичность по отношению к себе, своей учебе и работе как среди учеников, так и многих педагогов.

Обучение "через компьютер" дало многим иллюзию, что ничего сложного нет ни в том, чтобы учиться, ни в том, чтобы учить. По Интернету отправляются задания, готовые ответы на них - вот они, под рукой. Проверяются задания тоже по Интернету, по готовому шаблону. Это ведь только в первые дни онлайн–обучения педагоги, ученики, родители хватались за голову и приходили в ужас от одной мысли о том, что не будет традиционных уроков в классе, традиционных контрольных работ. Очень скоро значительная часть участников образовательного процесса вполне освоилась. И многие из них к моменту итогового тестирования, экзаменов и настаивали на том, чтобы проверка знаний тоже проводилась онлайн. То есть НИКАК.

Я могу назвать всего пару учителей (наверняка их больше, но других я не знаю), которые, выйдя на обычное обучение, спохватились и, жертвуя личным временем, вернулись к пройденному материалу. То, что прошли онлайн, пришлось учить заново. Несмотря на хорошие оценки почти у всех учеников. Остальные пошли по пути наименьшего сопротивления и стали гнать программу, не очень переживая о том, что почти никто из школьников, за редким исключением, в полной мере не усвоил пройденное.

Надеюсь, не будет никаких трагедий. Хотя это очень сильный удар по подростковой психике - идти на "золотой" аттестат и в последний момент выяснить, что даже на обычный, троечно–четверочный, еле тянешь. А дальше должен быть серьезный разбор полетов со стороны Министерства образования.