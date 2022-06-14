Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 85.80 - 86.80

Нацбанк предупреждает о рисках виртуальных активов

507  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальный банк в связи с распространением криптовалют и виртуальных активов напомнил о возможных рисках.

В частности, регулятор подчеркнул, что в Кыргызстане расчеты за товары и услуги в криптовалюте являются нарушением законодательства.

Кроме того, Нацбанк перечислил риски, которые связаны с криптовалютой и иными виртуальными активами.

  1. Риски, связанные с отсутствием обеспечения, поскольку по криптовалютам, как правило, никто не несет обязательств, и они не имеют материального обеспечения.
  2. Отсутствие реальной стоимости криптовалют в связи с тем, что они, как правило, не привязаны к какой-либо валюте или другому активу, что порождает высокие риски волатильности обменного курса и потери стоимости.
  3. Риски при расчетах с криптовалютами, которые вытекают из их особенностей, и отсутствия контролирующего центра и контролирующего органа.

"Национальный банк рекомендует быть осмотрительным и воздержаться от использования криптовалют при платежах и расчетах и отмечает, что пользователи принимают на себя все возможные риски и негативные последствия при расчетах с криптовалютами/виртуальными активами", - сообщили в Нацбанк.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419283
Теги:
Кыргызстан, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк, криптовалюта
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  