Нацбанк предупреждает о рисках виртуальных активов

Национальный банк в связи с распространением криптовалют и виртуальных активов напомнил о возможных рисках.

В частности, регулятор подчеркнул, что в Кыргызстане расчеты за товары и услуги в криптовалюте являются нарушением законодательства.

Кроме того, Нацбанк перечислил риски, которые связаны с криптовалютой и иными виртуальными активами.

Риски, связанные с отсутствием обеспечения, поскольку по криптовалютам, как правило, никто не несет обязательств, и они не имеют материального обеспечения. Отсутствие реальной стоимости криптовалют в связи с тем, что они, как правило, не привязаны к какой-либо валюте или другому активу, что порождает высокие риски волатильности обменного курса и потери стоимости. Риски при расчетах с криптовалютами, которые вытекают из их особенностей, и отсутствия контролирующего центра и контролирующего органа.

"Национальный банк рекомендует быть осмотрительным и воздержаться от использования криптовалют при платежах и расчетах и отмечает, что пользователи принимают на себя все возможные риски и негативные последствия при расчетах с криптовалютами/виртуальными активами", - сообщили в Нацбанк.