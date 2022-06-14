Нацбанк предупреждает о рисках виртуальных активов

Национальный банк в связи с распространением криптовалют и виртуальных активов напомнил о возможных рисках.
В частности, регулятор подчеркнул, что в Кыргызстане расчеты за товары и услуги в криптовалюте являются нарушением законодательства.
Кроме того, Нацбанк перечислил риски, которые связаны с криптовалютой и иными виртуальными активами.
"Национальный банк рекомендует быть осмотрительным и воздержаться от использования криптовалют при платежах и расчетах и отмечает, что пользователи принимают на себя все возможные риски и негативные последствия при расчетах с криптовалютами/виртуальными активами", - сообщили в Нацбанк.