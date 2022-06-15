Казахстан намерен продлить квоту на вывоз зерна

На днях, 15 июня, завершается срок введения квот на экспорт казахстанского зерна, но минсельхоз республики заявил о намерении продлить эту меру до осени, чтобы обезопасить внутренний рынок, говорится в ответе ведомства на официальный запрос inbusiness.kz.

"Казахстан планирует продлить квоты на экспорт пшеницы и муки с 15 июня до 1 сентября текущего года", – заявил недавно министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев.

На такой шаг правительство республики вынуждено будет пойти ввиду того, что эксперты предрекают "мировую войну за хлеб" из-за угрозы дефицита зерна и на сообщениях о том, что Украина, на территории которой идут военные действия, не сможет, как раньше, обеспечить свой объем поставок зерна на мировой рынок, в частности в Африку и на Ближний Восток.

"Квотирование обеспечит Казахстану контролируемый вывоз пшеницы и муки в равных среднегодовым объемам экспорта", – поясняется в ответе ведомства на официальный запрос inbusiness.kz.

Напомним, что в начале апреля текущего года, через месяц после начала военных действий на Украине, министерство сельского хозяйства Казахстана, видя, как отреагировал мировой рынок зерна ростом цен, установило квоту на экспорт пшеницы в объеме одного миллиона тонн, а также муки в объеме 300 тысяч тонн.

Военные действия в Украине продолжаются, но нет сомнений, что c 15 июня, то есть через два дня, Казахстану однозначно придется продлить квоту на экспорт пшеницы и муки до осени.

Согласно статданным, за январь-март 2022 года экспорт пшеницы составил 2 миллиона 025 тысяч тонн. До конца 2022 года экспортный потенциал казахстанского зерна составляет ориентировочно 1 миллион 250 тысяч тонн. Данных об экспорте за второй квартал еще нет.

Но в минсельхозе утверждают, что, несмотря на введение квоты, Казахстан в текущем году намерен отправить на экспорт порядка 7 миллионов тонн зерна, что соответствует среднемноголетнему уровню.

Объявляя о квоте, поясняют в ведомстве, Казахстан на фоне возможного продовольственного кризиса старается обезопасить в первую очередь свой внутренний рынок, а также сохранить свой традиционный рынок сбыта – это страны Центральной Азии и Афганистан.