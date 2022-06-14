"Рано радовались". Бакетаев покинул стадион из-за претензий к организаторам

Политолог Бакыт Бакетаев вместе со своими товарищами покинул стадион, где сегодня должен пройти матч по футболу между сборными Кыргызстана и Таджикистана, из-за претензий к организаторам футбольной встречи. Ниже приводим текст политолога:

"Сегодня Бишкек ожидает замечательное событие - футбольный матч между сборными командами Кыргызстана и Таджикистана. В предвкушении спортивного зрелища, я и мои товарищи пенсионеры, будучи болельщиками со стажем, загодя, уже в 15:00 были у стадиона. Матч назначен на 20:00, но зная, какой ажиотаж создают подобные мероприятия в городе при нехватке парковочных мест, решили перестраховаться.

Однако рано радовались! Сотрудники ДПС были иного мнения. Они потребовали срочно убрать авто, хотя это вполне законная стоянка с соответствующим знаком. При этом машины, припаркованные в прилегающих к арене местах, грузили на эвакуаторы. То есть на эти места тоже нельзя претендовать.

Конечно, можно было поискать парковку в других местах, однако это далековато. Молодым, быть может, нипочем, но я - пенсионер, друзья - тоже. В нашем возрасте совершать подобные марш-броски - сомнительное удовольствие. К тому же мне, пережившему тяжёлую аварию, ковылять до стадиона, а затем обратно за тридевять земель сложнее вдвойне.

Почему нужно было так обходиться со "стальными конями", а заодно с их "всадниками"? Может, из-за присутствия на матче первых лиц страны? Хорошо. Но их семь- восемь человек, добавим их свиту и охрану, приплюсуем, конечно же, автобусы самих футболистов, возможно, их технический персонал... Да хоть кортеж Папы Римского, но стоянка рассчитана мест на сто! Пусть вся эта эскадра займет максимум половину, а остальная половина? Мест хватило бы на всех.

Футбольных болельщиках у нас - каждый второй житель. Команда потихоньку поднимается, крепнет, но все же не фаворит даже в регионе. А при таком отношении к простым болельщикам пенсионерам как развивать отечественный футбол? Болельщицкое движение? Может, наших игроков будут вдохновлять несколько десятков первых лиц государства? Для них-то создадут условия, в отличие от рядовых любителей спорта, среди которых немало пенсионеров. Получатся, многим из тех, кто хотел посмотреть игру вживую, просто чинили препятствия? Праздник был благополучно омрачен.

В общем, подумали мы немного, прикинули варианты... Да и поехали по домам - черт с ними купленными заранее билетами.

Организаторам необходимо научиться уважать не только высшую власть, но и простых фанатов-болельщиков, особенно пенсионеров. Только после этого наш футбол подыметься на должный уровень как в Испании, Англии и тому подобное. Там к болельщикам отношение очень уважительное и создают более комфортную обстановку".