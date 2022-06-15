МЧС: В Иссык-Кульской области обрушился мост, погиб работник ДЭЭ

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области на реке Джети-Огуз сорвался еловый мост, в результате чего упал экскаватор, в котором находился работник дорожно-эксплуатационной компании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, на место происшествия были вызваны четыре машины спасателей Каракольского управления по чрезвычайным ситуациям.

"К 19:39 часам были задействованы 19 спасателей Джети-Огузского района и 1 кран областного управления водного хозяйства. В 20:20 тело водителя было извлечено из кабины экскаватора погрузчиком. Это был 35-летний А.М.

Напомним, что из-за проливных дождей 13 июня в 18:00 уровень реки Джети-Огуз в одноименном поселке поднялся и 3 дома оказались под угрозой затопления. Также существует риск затопления моста №4 на 39 км автодороги Конкин-Джеты-Огуз-Телти, ведущей к пастбищу Кок-Жайык. К работам по укреплению привлечены экскаваторы Эк35, 1 хово и 1 погрузчик Жайкомитета.