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МЧС: В Иссык-Кульской области обрушился мост, погиб работник ДЭЭ

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- Назгуль Абдыразакова
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В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области на реке Джети-Огуз сорвался еловый мост, в результате чего упал экскаватор, в котором находился работник дорожно-эксплуатационной компании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, на место происшествия были вызваны четыре машины спасателей Каракольского управления по чрезвычайным ситуациям.

"К 19:39 часам были задействованы 19 спасателей Джети-Огузского района и 1 кран областного управления водного хозяйства. В 20:20 тело водителя было извлечено из кабины экскаватора погрузчиком. Это был 35-летний А.М.

Напомним, что из-за проливных дождей 13 июня в 18:00 уровень реки Джети-Огуз в одноименном поселке поднялся и 3 дома оказались под угрозой затопления. Также существует риск затопления моста №4 на 39 км автодороги Конкин-Джеты-Огуз-Телти, ведущей к пастбищу Кок-Жайык. К работам по укреплению привлечены экскаваторы Эк35, 1 хово и 1 погрузчик Жайкомитета.


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URL: https://www.vb.kg/419301
Теги:
Иссык-Кульская область, мост, погибшие, МЧС
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