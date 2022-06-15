Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 85.80 - 86.80

Наркоборцы КР задержали сотрудника МВД Таджикистана

523  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержан сотрудник МВД Республики Таджикистан, занимавшегося перевозкой наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики задержана преступная наркогруппа, одним участником из которых является сотрудник МВД Республики Таджикистан.

"СБНОН МВД КР в ходе длительной разработки пресечена деятельность транснациональной наркогруппировки, занимающейся транзитом и сбытом крупных партий наркотиков афганского происхождения из Республики

Таджикистан в Кыргызскую Республику, и далее на территорию Республики Казахстан.

Преступная организация состояла из нескольких структурных подразделений, функции которых были четко разграничены.

Наркодилеры тщательно соблюдали меры конспирации и проходили специальные инструктаж. Благодаря усиленной работе и эффективному взаимодействию сотрудники СБНОН МВД Кыргызской Республики вышли на участников таджикской, кыргызской и казахской ячеек криминального сообщества, а также установили личность лидера.

В рамках уголовного дела по ст. 282 ч.1 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта). УК КР проведены оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

В результате успешного взаимодействия в проведении спецоперации, которая длилась в течении одного года, задержаны все члены транснациональной наркогрупировки: Организатор наркогруппировки: О.А.1960 г.р., гражданин

Республики Таджикистан; член наркогруппировки: И.М. 1982 г.р., гражданин Республики Таджикистан, старший сержант милиции Республики Таджикистан.

Из незаконного оборота изъяты наркотические средства весом 33 кг 241 грамм "афганского происхождения", из них 11 кг 299 грамм "опий", и 21 кг 942 грамм "гашиша".

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскных мероприятий по выявлению других лиц, причастных к данной наркогруппировке и ее преступлениям.

Задержанные водворены в СИЗО №1 города Бишкек. Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419302
Теги:
задержание, наркотики, Таджикистан, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  