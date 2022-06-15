Наркоборцы КР задержали сотрудника МВД Таджикистана

Задержан сотрудник МВД Республики Таджикистан, занимавшегося перевозкой наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики задержана преступная наркогруппа, одним участником из которых является сотрудник МВД Республики Таджикистан.

"СБНОН МВД КР в ходе длительной разработки пресечена деятельность транснациональной наркогруппировки, занимающейся транзитом и сбытом крупных партий наркотиков афганского происхождения из Республики

Таджикистан в Кыргызскую Республику, и далее на территорию Республики Казахстан.

Преступная организация состояла из нескольких структурных подразделений, функции которых были четко разграничены.

Наркодилеры тщательно соблюдали меры конспирации и проходили специальные инструктаж. Благодаря усиленной работе и эффективному взаимодействию сотрудники СБНОН МВД Кыргызской Республики вышли на участников таджикской, кыргызской и казахской ячеек криминального сообщества, а также установили личность лидера.

В рамках уголовного дела по ст. 282 ч.1 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта). УК КР проведены оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

В результате успешного взаимодействия в проведении спецоперации, которая длилась в течении одного года, задержаны все члены транснациональной наркогрупировки: Организатор наркогруппировки: О.А.1960 г.р., гражданин

Республики Таджикистан; член наркогруппировки: И.М. 1982 г.р., гражданин Республики Таджикистан, старший сержант милиции Республики Таджикистан.

Из незаконного оборота изъяты наркотические средства весом 33 кг 241 грамм "афганского происхождения", из них 11 кг 299 грамм "опий", и 21 кг 942 грамм "гашиша".

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскных мероприятий по выявлению других лиц, причастных к данной наркогруппировке и ее преступлениям.

Задержанные водворены в СИЗО №1 города Бишкек. Расследование продолжается.