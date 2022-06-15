МВД Таджикистана опровергло задержание своего сотрудника в Кыргызстане

В МВД Таджикистана опровергли информацию о задержании своего сотрудника на территории Кыргызстана. Об этом сообщает издание Азия-Плюс.

"Это не имеет никакого основания. Если бы это было правдой, то мы бы сами опубликовали информацию на нашем сайте", - сказали в пресс-центре МВД Таджикистана.

В МИД Таджикистана "Азия-Плюс" сообщили, что "пока проверяют информацию".

Напомним, пресс-служба МВД сообщила, что задержан сотрудник МВД Республики Таджикистан, занимавшегося перевозкой наркотиков в особо крупных размерах.

"СБНОН МВД КР в ходе длительной разработки пресечена деятельность транснациональной наркогруппировки, занимающейся транзитом и сбытом крупных партий наркотиков афганского происхождения из Республики Таджикистан в Кыргызскую Республику, и далее на территорию Республики Казахстан", - говорится в сообщении министерства.