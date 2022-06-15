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Минтруда внедрит новые методы реабилитации детей ЛОВЗ

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Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР внедрит новые методы реабилитации детей с инвалидностью по всей стране. Об этом сказал глава Минтруда Кудайберген Базарбаев в ходе встречи с учредителем общественного Фонда "АПЛИФТ" Марен Эрнст.

"Министерство труда намерено применить международный опыт по реабилитации детей с ограниченными возможностями по всей республике. Для этого мы организуем и систематизируем работу в этом направлении и сделаем доступным уникальные методики во всех регионах страны", - сказал министр.

Общественный фонд АПЛИФТ с 2005 года реализует в Кыргызстане 9 программ, направленных на профилактику отказов от детей для предотвращения их попадания в детские дома.

Также фонд проводит работу по повышению компетенции местных специалистов в таких специализациях, как физиотерапия, логопедия и другие.

За 17 лет работы фонд через свои программы оказал поддержку более 10 000 детям. В настоящее он работает с 5 государственными учреждениями интернатного типа.


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URL: https://www.vb.kg/419322
Теги:
дети, ЛОВЗ, Минтруда
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