Компания "Кумтор" переехала в новый офис стоимостью $50 тысяч в месяц

Депутат от фракции "Ата-Журт Кыргызстан" Женишбек Токторбаев сегодня на пленарном заседании парламента рассказал о том, что "Кумтор Голд Компани" арендовала непомерно дорогой офис в центре Бишкека.

Парламентарий высказал недовольство по этому поводу.

"Я отправил туда ребят, чтобы все посмотрели. Оказывается, в месяц только за аренду платят они около 50 тысяч долларов. Я считаю, что это неправильно", - заявил Токторбаев.

По его мнению, нужно было арендовать другое, более скромное по стоимости помещение.

Напомним, ранее центральный офис золотодобывающей компании располагался в здании ОАО "Учкун".