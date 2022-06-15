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Компания "Кумтор" переехала в новый офис стоимостью $50 тысяч в месяц

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- Канат Кожоев
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Депутат от фракции "Ата-Журт Кыргызстан" Женишбек Токторбаев сегодня на пленарном заседании парламента рассказал о том, что "Кумтор Голд Компани" арендовала непомерно дорогой офис в центре Бишкека.

Парламентарий высказал недовольство по этому поводу.

"Я отправил туда ребят, чтобы все посмотрели. Оказывается, в месяц только за аренду платят они около 50 тысяч долларов. Я считаю, что это неправильно", - заявил Токторбаев.

По его мнению, нужно было арендовать другое, более скромное по стоимости помещение.

Напомним, ранее центральный офис золотодобывающей компании располагался в здании ОАО "Учкун".


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URL: https://www.vb.kg/419325
Теги:
Кумтор, Кыргызстан, Депутат
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