Европа нашла замену российскому углю

С начала 2022 года европейские страны импортировали угля из Южной Африки на 40 процентов больше, чем за весь 2021 год, пишет Reuters. В условиях обострившегося конфликта на Украине Европа стремится найти замену российскому топливу.

Через крупнейший в Африке угольный терминал порта Ричардс-Бей (RBCT) в европейские страны к концу мая было доставлено 3,2 миллиона тонн угля по сравнению с 2,3 миллиона тонн в 2021 году. Так, "грязное" топливо уже получили Нидерланды, Италия, Франция, Испания, Польша, Дания, Германия и Украина. Некоторые страны, например, Испания, Польша и Германия начали закупать уголь только после начала российской военной спецоперации.

Четвертой страной по импорту африканского угля стали Нидерланды - на их долю пришлось 5,76 процента от общего объема поставок RBCT. По сравнению с 2021 годом поставки топлива во Францию увеличились почти в семь раз - с 68 тысяч тонн за прошлый год до 464,4 тысячи тонн за первые пять месяцев этого года. Помимо европейских стран, возможностью импортировать уголь из Африки воспользовалась и Япония, которая также планирует запретить поставки топлива из России. С начала января 2022 года государство получило 388 тысяч тонн угля, что почти в два раза больше, чем в 2021 году.

Евросоюз начал постепенно отказываться от ископаемого топлива из России на фоне проведения специальной военной операции на Украине. В начале апреля ЕС согласовал пятый пакет антироссийских санкций, в который вошел запрет на импорт угля из страны. Эмбарго вступит в силу с августа 2022 года.

Экспорт российского угля в марте сократился на 5 процентов в годовом выражении, а в первом квартале - на 2,2 процента. После того, как Европа начала отказываться от поставок из России, поставщики не смогли оперативно перенаправить товар в Азию. Европа в первый месяц весны снизила импорт российского угля почти в два раза - до 3 миллионов тонн.

Источник: lenta.ru