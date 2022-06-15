Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 85.80 - 86.80

Европа нашла замену российскому углю

272  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С начала 2022 года европейские страны импортировали угля из Южной Африки на 40 процентов больше, чем за весь 2021 год, пишет Reuters. В условиях обострившегося конфликта на Украине Европа стремится найти замену российскому топливу.

Через крупнейший в Африке угольный терминал порта Ричардс-Бей (RBCT) в европейские страны к концу мая было доставлено 3,2 миллиона тонн угля по сравнению с 2,3 миллиона тонн в 2021 году. Так, "грязное" топливо уже получили Нидерланды, Италия, Франция, Испания, Польша, Дания, Германия и Украина. Некоторые страны, например, Испания, Польша и Германия начали закупать уголь только после начала российской военной спецоперации.

Четвертой страной по импорту африканского угля стали Нидерланды - на их долю пришлось 5,76 процента от общего объема поставок RBCT. По сравнению с 2021 годом поставки топлива во Францию увеличились почти в семь раз - с 68 тысяч тонн за прошлый год до 464,4 тысячи тонн за первые пять месяцев этого года. Помимо европейских стран, возможностью импортировать уголь из Африки воспользовалась и Япония, которая также планирует запретить поставки топлива из России. С начала января 2022 года государство получило 388 тысяч тонн угля, что почти в два раза больше, чем в 2021 году.

Евросоюз начал постепенно отказываться от ископаемого топлива из России на фоне проведения специальной военной операции на Украине. В начале апреля ЕС согласовал пятый пакет антироссийских санкций, в который вошел запрет на импорт угля из страны. Эмбарго вступит в силу с августа 2022 года.

Экспорт российского угля в марте сократился на 5 процентов в годовом выражении, а в первом квартале - на 2,2 процента. После того, как Европа начала отказываться от поставок из России, поставщики не смогли оперативно перенаправить товар в Азию. Европа в первый месяц весны снизила импорт российского угля почти в два раза - до 3 миллионов тонн.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419327
Теги:
Европа, Россия, уголь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  