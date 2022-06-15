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В Таджикистане введен запрет на ртутные энергосберегающие лампы

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Таджикистан запретил ввоз, производство и продажу ртутьсодержащих энергосберегающих ламп в стране. Соответствующее постановление правительства вступило в силу с 1 июня 2022 года.

Копия постановления оказалась в распоряжении Радио Озоди 12 июня. В нем говорится, что "ввоз, производство и продажа ртутьсодержащих энергосберегающих ламп под кодом 8539322001 запрещены".

Это, кстати, те самые энергосберегающие лампы, которые так активно "внедрялись" в 2009 году, когда власти страны запретили ввоз и продажу традиционных ламп накаливания, известных как "лампочки Ильича". Тогда фактически принудительная для граждан кампания обосновывалась экономией электроэнергии, но до сих пор в стране ощущается нехватка электроэнергии, особенно остро эта проблема стоит в отдаленных сельских местностях, жители которых имеют ограниченный доступ к электричеству в зимний период.

Взамен ртутных ламп правительство поручило министерству промышленности и новых технологий и Комитету по инвестициям принять меры по "активизации производства в стране энергосберегающих светодиодных ламп, которые безопасны с экологической точки зрения".

На сегодняшний день в торговых точках страны продаются ртутьсодержащие и светодиодные энергосберегающие лампы, а также из-под полы можно найти и лампы накаливания. В основном их импортируют из Китая и России.

В новом постановлении правительства не разъясняется, почему ртутные лампы оказались под запретом, но, скорее всего, этот шаг обусловлен прежде всего экологическими требованиями. Основная часть из них содержит соединения ртути, а значит, требуют специальных условий как хранения, так и утилизации, а в республике отсутствуют производственные мощности и технологии для безопасной утилизации ртутьсодержащих ламп​. Поэтому основная масса таких ламп вместе с другим мусором сбрасывается на обычные свалки, что приводит к загрязнению окружающей среды.

Светодиодные энергосберегающие лампы, в отличие от ртутных, потребляют электроэнергию в минимальных количествах, сохраняя высокую светоотдачу и яркость свечения, правда, обходятся они дороже.

По средним подсчетам, если ртутные лампы стоят от 5 до 20 сомони, то светодиодные - от 60 до 100 сомони в зависимости от типа и мощности. Хотя срок использования последних намного больше, неизвестно, смогут ли таджикистанцы позволить себе купить такие лампы.


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URL: https://www.vb.kg/419330
Теги:
Таджикистан
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