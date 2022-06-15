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Мэрия южной столицы наградила сотрудников противопожарной службы

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- Анастасия Карелина
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Сегодня в мэрии Оша прошло награждение пожарных. Торжество было приурочено к их профессиональному празднику – Дню работника противопожарной службы Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета южной столицы.

От имени ошского градоначальника Алмаза Мамбетова и всех горожан собравшихся поздравил руководитель аппарата мэрии города Ош Камчыбек Досматов. Он отметил значимость работы пожарных. Подчеркнул, что противопожарная служба - одна из наиболее важных и оперативных, существующих для безопасности граждан.

Отличившихся работников, а также ветеранов службы наградили почетными грамотами мэрии.

справка "ВБ"

День работника противопожарной службы Кыргызской Республики отмечается ежегодно 15 июня. Он был учрежден Постановлением правительства страны № 795 от 28 октября 1994 года.


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URL: https://www.vb.kg/419332
Теги:
мэрия, Ош, праздник
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