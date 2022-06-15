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Минобороны России сообщило об уничтожении склада с боеприпасами НАТО

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В районе населенного пункта Золочев Львовской области на западе Украины ударом высокоточных крылатых ракет "Калибр" уничтожен склад с боеприпасами к поставленным странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-миллиметровым гаубицам М777. Об этом в среду, 15 июня, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также добавил, что за прошедшие сутки оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 24 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией со вчерашнего дня поражено 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневых позиций артиллерии ВСУ.

Ранее 15 июня сообщалось об уничтожении российскими войсками поставленных Украине гаубиц М-777 производства США. По словам Конашенкова, они были поражены ударами авиации.


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URL: https://www.vb.kg/419333
Теги:
НАТО, Россия
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