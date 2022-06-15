В Госдуме России предложили ввести штрафы за выброшенных на улицу питомцев

В Государственной Думе Российской Федерации предложили ввести штрафы за выброшенных на улицу домашних питомцев. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат, первый заместитель председателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов во время заседания рабочей группы предложил ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных на улицу домашних питомцев и до 200 тысяч рублей – за укусы домашними животными людей в случае, если нет уголовного преступления.

Поправки в КоАП (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях) должны ужесточить ответственность в части владения животными и обращения с ними.