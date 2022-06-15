Павел Глобус предлагает приобрести флаг КР, чтобы помочь двум сестрам

Тревел-блогер Паша Глобус предлагает приобрести флаг Кыргызстана, с которым путешествовал по разным странам. Денежные средства вырученные за главный символ страны будут перечислены двум сестрам - Асие и Амире Мейсановым, которые нуждаются в дорогостоящей операции по пересадке костного мозга в Турции.

"Прощай мой верный друг. Мой верный друг, мой флаг! Ты был со мной столько лет, летал на параплане, спускался под землю, побывал на пяти континентах, видел извержения вулканов и был моим настоящим талисманом в бедах и в счастье! Пора тебе принести пользу обществу! Совместно с фондом Help the children SKD мы хотим выручить деньги на лечение двух сестер - Асии и Амиры Мейсановых, нуждающихся в пересадке костного мозга в Турции. Только представьте, в одной семье сразу два больных ребенка! Давайте всем миром поможем. Вы получите моего друга, главный символ Кыргызстана, с моим личным автографом и поможете сестренкам прожить полноценную жизнь", - написал Павел Глобус на своей страничке в "Инстаграм".

Павлу на его страницу в "Инстаграм" @flag_of_Kyrgyzstan или же в Благотворительный общественный фонд Help the children SKD @help_the_children_skd желающие могут написать, сколько они готовы предложить за главный символ страны.

Тревел-блогер добавляет, что флаг, к сожалению, всего один и достанется он одному человеку, но все желающие могут внеси свой вклад в лечение девочек. Подробности на @help_the_children_skd.