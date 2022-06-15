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Netflix запустит реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"

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- Алина Мамаева
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Стриминговый сервис Netflix планирует запустить реалити-шоу по мотивам популярной корейской дорамы "Игра в кальмара", пишет Reuters.

По информации агентства, потоковый сервис воссоздаст действие южнокорейской дорамы режиссера Хван Дон-хека. В отличие от сериала, где ставки делаются на жизнь или смерть, худшей возможной участью в этом соревновании для 456 игроков будет остаться без призового фонда в размере 4,56 миллиона долларов. По утверждению Netflix, данный выигрыш является крупнейшим единовременным призом в истории реалити-шоу.

По информации Netflix, в 10-серийном реалити-соревновании будет представлена серия детских игр, как показано в сериале "Игра в кальмара", а также новые дополнения, с шансом выиграть огромную сумму денег. Реалити-шоу будет сниматься в Великобритании, и в настоящее время проводится кастинг среди англоговорящих кандидатов. Уточняется, что данное объявление появилось всего через несколько дней после того, как сценарий сериала был продлен на второй сезон.


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URL: https://www.vb.kg/419345
Теги:
мировые новости
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