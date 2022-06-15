Глава кабмина встретился с жителями села Военно-Антоновка

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров встретился с жителями села Военно-Антоновка Сокулукского района Чуйской области.

В ходе встречи местные жители попросили содействия в решении ряда насущных проблем с земельными участками, включая получение разрешения на строительство жилых домов на определённых контурах и возведения социальных объектов.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что в рамках земельной амнистии руководством страны приведены в соответствие необходимые нормативные акты и введен облегченный порядок в целях разрешения имеющихся у населения проблем с земельными участками.

Глава кабмина призвал собравшихся граждан на законных основаниях оформить в соответствующих государственных структурах все правоустанавливающие документы на землю, установить право собственности, уточнить границы своих участков и только после этого приступать к строительству жилых домов, чтобы в будущем избежать спорных моментов.

Как подчеркнул Акылбек Жапаров, в последующем предполагается выделение льготных кредитов для населения под строительство жилых домов.

Представители государственных органов, участвовавшие во встрече, дали необходимые разъяснения по всем имеющимся у жителей села Военно-Антоновка вопросам.