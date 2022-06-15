Ученые стали на шаг ближе к созданию искусственных органов

Ученые из Университета Копенгагена в Дании нашли новый способ формировать органические структуры на основе стволовых клеток в лабораторных условиях. Об этом сообщает Phys.org.

Команда исследователей предполагает, что ранее их коллеги упускали из виду другой тип стволовых клеток, обычно не использующийся для исследований в области формирования органов у эмбрионов. С их помощью возможность создавать человеческие органы в пробирке станет реальностью.

"В ряде недавних исследований была предпринята попытка создать из стволовых клеток кишечник. Мы нашли новый способ сделать это. Способ, который следует за различными аспектами того, что происходит в эмбрионе", - пояснил один из авторов исследования из Центра медицины стволовых клеток в Копенгагенском университете Мартин Прокс.

Ученые изучили так называемые плюрипотентные стволовые образования (клетки, способные образовывать множество различных клеток, но не целый организм) и экстраэмбриональные стволовые клетки - новую линию стволовых клеток, которую та же исследовательская группа описала пару лет назад. Они, как отмечается, являются важными вспомогательными компонентами в работе кишечника.

"До недавних пор люди предполагали, что эти клетки помогают эмбриону развиваться, а затем исчезают и не имеют никакого отношения к взрослому телу. Мы определили альтернативный путь, который так называемые экстраэмбриональные клетки могут использовать для создания кишечника у эмбриона", - объяснил соавтор исследования Джошуа Брикман.

Отмечается, что это может оказаться важным открытием, поскольку ученые уже давно пытаются понять, как направить стволовые клетки в необходимое русло для лечения или тестирования лекарств.