Мужчина сделал татуировку в виде кроссовок Nike на ногах ради экономии

Мужчина сделал на ногах татуировку в виде любимых кроссовок из нежелания покупать новую пару. На публикацию в соцсетях обратили внимание в издании Mirror.

34-летний татуировщик Дин Гюнтер из Великобритании утверждает, что один из его посетителей захотел сэкономить на приобретении очередной обуви бренда Nike, поэтому решил нанести на стопы эскиз кед.

"Я хотел создать иллюзию того, что мужчина носит кроссовки, даже если у него босые ноги. Это определенно заставит окружающих посмотреть на него дважды", - пояснил мастер.

Дину Гюнтеру потребовалось восемь часов, чтобы воплотить задумку в жизнь.

"Нанесение рисунка от руки было самой сложной частью. Я должен был убедиться, что все соответствует реальным пропорциям", - сказал он.

Художник поделился своим творением в TikTok и Instagram, где его пост набрал более двух миллионов просмотров. "Сэкономьте целое состояние на кроссовках", "Вау, смело", - высказались юзеры.