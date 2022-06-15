Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 85.80 - 86.80

Мужчина сделал татуировку в виде кроссовок Nike на ногах ради экономии

120  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мужчина сделал на ногах татуировку в виде любимых кроссовок из нежелания покупать новую пару. На публикацию в соцсетях обратили внимание в издании Mirror.

34-летний татуировщик Дин Гюнтер из Великобритании утверждает, что один из его посетителей захотел сэкономить на приобретении очередной обуви бренда Nike, поэтому решил нанести на стопы эскиз кед.

"Я хотел создать иллюзию того, что мужчина носит кроссовки, даже если у него босые ноги. Это определенно заставит окружающих посмотреть на него дважды", - пояснил мастер.

Дину Гюнтеру потребовалось восемь часов, чтобы воплотить задумку в жизнь.

"Нанесение рисунка от руки было самой сложной частью. Я должен был убедиться, что все соответствует реальным пропорциям", - сказал он.

Художник поделился своим творением в TikTok и Instagram, где его пост набрал более двух миллионов просмотров. "Сэкономьте целое состояние на кроссовках", "Вау, смело", - высказались юзеры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419352
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  