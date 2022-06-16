В Кадамжайском районе обнаружен схрон оружия

В доме жителя Кадамжайского района обнаружен схрон оружия. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 267 часть 3 ("Незаконный оборот оружия, боеприпасов") УК КР проведены специальные следственные действия. Во время их проведения задержан житель Кадамжайского района Э.Р.Б. По месту жительства задержанного был проведен обыск.

В результате мероприятий изъято более 222 единиц боеприпасов различного калибра (5,45, 7,63), три единицы огнестрельного оружия, граната Ф-1, пули в количестве 230 единиц, магазин АК-74, оружейный глушитель, порох и прочее.

В настоящее время Э.Р.Б. водворен в ИВС ОВД Кадамжайского района и проводятся соответствующие процессуальные действия.