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Госкомисссия по делам религий провела рабочую встречу в Нарыне

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Госкомиссия по делам религий при содействии Центра религиоведческих исследований и при технической поддержке представительства международной организации "Поиск общих интересов" в городе Нарыне провела рабочую встречу с членами различных религиозных организаций с целью укрепления межконфессионального диалога в Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, целью мероприятия было продвижение позитивного взаимодействия между представителями разных религиозных конфессий. В рамках программы проведены групповые работы, показаны презентации и даны рекомендации по религиозным вопросам.


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URL: https://www.vb.kg/419361
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