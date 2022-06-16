Госкомисссия по делам религий провела рабочую встречу в Нарыне

Госкомиссия по делам религий при содействии Центра религиоведческих исследований и при технической поддержке представительства международной организации "Поиск общих интересов" в городе Нарыне провела рабочую встречу с членами различных религиозных организаций с целью укрепления межконфессионального диалога в Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, целью мероприятия было продвижение позитивного взаимодействия между представителями разных религиозных конфессий. В рамках программы проведены групповые работы, показаны презентации и даны рекомендации по религиозным вопросам.