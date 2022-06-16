МВД Кыргызстана и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве

В Москве состоялась встреча министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-лейтенанта милиции Улана Ниязбекова и первого заместителя директора Федеральной службы войск Национальной гвардии – главнокомандующего войсками Национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) генерал-полковника Виктора Стригунова. Они подписали соглашение о сотрудничестве между ведомствами. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков отметил, что его визит является логическим продолжением двустороннего межгосударственного сотрудничества - в этом году исполнилось 30 лет дипломатическим отношениям Кыргызстана и России.

"Подписание данного соглашения о сотрудничестве между нашими ведомствами послужит дальнейшему развитию и расширению сотрудничества с целью обеспечения безопасности, взаимодействия в противодействии экстремизму, предотвращении незаконного оборота оружия, наркотиков и осуществлении совместных действий в борьбе с новыми видами преступлений", - сказал Улан Ниязбеков.

В 2021 году на территории Иссык-Кульской области были успешно проведены кыргызско-российские учения по использованию беспилотных летательных аппаратов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В учениях принимали активное участие представители Росгвардии. Данные мероприятия позволили увидеть имеющиеся проблемы безопасности и наладить совместную работу в двустороннем формате. Такое взаимодействие, особенно в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, является актуальным и должно расширяться.

"Хочется отметить, что для нас большое значение имеет опыт Росгвардии в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. Мы уделяем особое внимание обмену опытом", - подчеркнул Ниязбеков.