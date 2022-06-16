ГНС приняла ограничительные меры в отношении более тысячи должников

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики продолжает принимать ограничительные меры в отношении налогоплательщиков, имеющих признанную налоговую задолженность. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По состоянию на 1 июня 2022 года службы судебных исполнителей на основании заявления налоговых органов приняли превентивные меры в отношении 1001 налогоплательщика, имеющего задолженность по налогам и страховым взносам на общую сумму 7 миллиардов 683,9 миллиона сомов.

В числе принятых превентивных мер – ограничения, связанные с выездом за пределы республики, и ряд других запретов.

По результатам проведенной работы 251 налогоплательщик погасил задолженность на общую сумму в 42,3 миллиона сомов.

ГНС призывает налогоплательщиков своевременно погашать имеющуюся задолженность по налогам и страховым взносам во избежание нежелательных правовых последствий.

Напомним, что к налогоплательщикам, имеющим признанную налоговую задолженность в сумме более 100 тысяч сомов, может быть применен запрет на: