Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 85.80 - 86.80

Бишкек криминальный: Мужчина обманул и подругу, и ломбард

217  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Игорь и Наталья познакомились в соцсетях. По признаниям обоих, особых чувств друг к другу у них не было. Наталье, по ее словам, было жалко нового знакомого как мужчину с неустроенной судьбой, потому она с ним и общалась. Тем более что у самой Натальи личная жизнь тоже была не устроена, она одна воспитывает ребенка и много работает, чтобы его прокормить. А пока она целыми днями на работе – малыш не присмотрен.

Игорь почти идеально подходил на роль "няньки". Работал шиномонтажником, особо не напрягался, времени свободного имел достаточно, чтобы посидеть с сыном "любимой женщины". Чего ему было нужно от новой знакомой – об этом история умалчивает. Но хотел он явно не любви.

Из показаний Игоря:

- Она приехала ко мне на работу в шиномонтажку. Вместе мы посидели, выпили. После чего она пригласила меня к себе домой в микрорайон "Тунгуч". Согласился на ее предложение поехать к ней домой и остался ночевать там. Наутро остался с ребенком Наташи, она ушла на работу. Когда вернулась и находилась на кухне, я в зале на тумбочке взял золотую цепочку и кольцо. После совершения кражи сразу же покинул квартиру.

Обокрав Наталью, Игорь больше у нее не появлялся. А она, не дождавшись и обнаружив пропажу, обратилась в милицию.

Похитив золото "любимой женщины", Игорь поехал с ним в ломбард в районе ГУМа и за 6 тысяч сомов заложил кольцо. На вопрос сотрудников ломбарда, кому оно принадлежит, ответил со слезой в голосе, что это – украшение его покойной жены.

Потом в другом ломбарде заложил цепочку с подвеской за 22 тысячи сомов.

Так один ушлый молодой человек ухитрился обвести вокруг пальца и доверчивую Наталью, и работников первого ломбарда, у которых милиция конфисковала краденое золото – само собой, без возмещения материального ущерба.

На сегодняшний день Наталье вернули только кольцо. Судьба цепочки и подвески остается неизвестной.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419375
Теги:
преступление, Бишкек, Кыргызстан, криминал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  