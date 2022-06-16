Бишкек криминальный: Мужчина обманул и подругу, и ломбард

Игорь и Наталья познакомились в соцсетях. По признаниям обоих, особых чувств друг к другу у них не было. Наталье, по ее словам, было жалко нового знакомого как мужчину с неустроенной судьбой, потому она с ним и общалась. Тем более что у самой Натальи личная жизнь тоже была не устроена, она одна воспитывает ребенка и много работает, чтобы его прокормить. А пока она целыми днями на работе – малыш не присмотрен.

Игорь почти идеально подходил на роль "няньки". Работал шиномонтажником, особо не напрягался, времени свободного имел достаточно, чтобы посидеть с сыном "любимой женщины". Чего ему было нужно от новой знакомой – об этом история умалчивает. Но хотел он явно не любви.

Из показаний Игоря:

- Она приехала ко мне на работу в шиномонтажку. Вместе мы посидели, выпили. После чего она пригласила меня к себе домой в микрорайон "Тунгуч". Согласился на ее предложение поехать к ней домой и остался ночевать там. Наутро остался с ребенком Наташи, она ушла на работу. Когда вернулась и находилась на кухне, я в зале на тумбочке взял золотую цепочку и кольцо. После совершения кражи сразу же покинул квартиру.

Обокрав Наталью, Игорь больше у нее не появлялся. А она, не дождавшись и обнаружив пропажу, обратилась в милицию.

Похитив золото "любимой женщины", Игорь поехал с ним в ломбард в районе ГУМа и за 6 тысяч сомов заложил кольцо. На вопрос сотрудников ломбарда, кому оно принадлежит, ответил со слезой в голосе, что это – украшение его покойной жены.

Потом в другом ломбарде заложил цепочку с подвеской за 22 тысячи сомов.

Так один ушлый молодой человек ухитрился обвести вокруг пальца и доверчивую Наталью, и работников первого ломбарда, у которых милиция конфисковала краденое золото – само собой, без возмещения материального ущерба.

На сегодняшний день Наталье вернули только кольцо. Судьба цепочки и подвески остается неизвестной.