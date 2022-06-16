Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 85.80 - 86.80

17 июня в КНМИИ открывается персональная выставка Орозган Мамбеталиевой

251  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

17 июня в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева откроется юбилейная персональная выставка Орозган Мамбеталиевой, посвященная 75-летию художницы.

Вниманию ценителей прекрасного в стенах музея будут представлены живопись и графика автора.

Орозган Мамбеталиева окончила Фрунзенское художественное училище. Потом продолжила обучение станковой живописи и графики на факультете изобразительного искусства заочного Народного университета искусств в Москве.

Мамбеталиева является членом Союза художников Кыргызской Республики. С 1979-го по 2022-й была участницей 155 выставок. Ее произведения экспонировались на международных, республиканских и городских выставках. Художнице принадлежат циклы реалистичных пейзажей Кыргызской Республики, выполненные пастелью. Основное место в ее творчестве занимают изображения озера Иссык-Куль, Чон-Кемина Джети-Огуза, Арсланбоба и другие.

В 1992 году она создала Ассоциацию женщин художников и искусствоведов Кыргызстана (АЖХИК) и стала ее руководителем. Ассоциацией было организовано и проведено 88 выставок. Сама Орозган провела ряд серьезных акций: оказание матпомощи художникам старшего поколения, создание проекта "Создание ИЗО студии для детей-инвалидов".

Юбилейная выставка Орозган Мамбеталиевой будет работать до 3 июля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419377
Теги:
выставка, юбилей, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  