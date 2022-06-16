17 июня в КНМИИ открывается персональная выставка Орозган Мамбеталиевой

17 июня в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева откроется юбилейная персональная выставка Орозган Мамбеталиевой, посвященная 75-летию художницы.

Вниманию ценителей прекрасного в стенах музея будут представлены живопись и графика автора.

Орозган Мамбеталиева окончила Фрунзенское художественное училище. Потом продолжила обучение станковой живописи и графики на факультете изобразительного искусства заочного Народного университета искусств в Москве.

Мамбеталиева является членом Союза художников Кыргызской Республики. С 1979-го по 2022-й была участницей 155 выставок. Ее произведения экспонировались на международных, республиканских и городских выставках. Художнице принадлежат циклы реалистичных пейзажей Кыргызской Республики, выполненные пастелью. Основное место в ее творчестве занимают изображения озера Иссык-Куль, Чон-Кемина Джети-Огуза, Арсланбоба и другие.

В 1992 году она создала Ассоциацию женщин художников и искусствоведов Кыргызстана (АЖХИК) и стала ее руководителем. Ассоциацией было организовано и проведено 88 выставок. Сама Орозган провела ряд серьезных акций: оказание матпомощи художникам старшего поколения, создание проекта "Создание ИЗО студии для детей-инвалидов".

Юбилейная выставка Орозган Мамбеталиевой будет работать до 3 июля.