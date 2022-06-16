В Японии решили отправлять в тюрьму за кибербуллинг

Парламент Японии ужесточил закон о кибербуллинге. Теперь наказание за травлю в интернете - лишение свободы на срок до года или штраф до 300 тысяч иен. Поправки приняли на фоне резонансного самоубийства звезды реалити-шоу. Об этом сообщает CNN.

Ранее кибербуллинг в Стране восходящего солнца карался штрафом в 10 тысяч иен и административным арестом до 30 суток.

Новый законопроект вызвал дискуссию в обществе. Его противники опасались, что он подорвет принцип свободы слова и станет для властей инструментом цензуры. Но в итоге стороны договорились, что в течение трех лет будут оценивать, как новый закон влияет на свободу выражения мнений. Если негативно - его пересмотрят.

Поводом к ужесточению наказания за травлю в интернете стал суицид 22-летней Ханы Кимуры. Спортсменка и участница реалити-шоу Terrace House покончила с собой, не выдержав оскорблений в социальных сетях.