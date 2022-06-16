Редкого медведя вместо собаки продали женщине в Китае

Жительница Китая Су Юнь приобрела щенка, а через два года из него выросла не собака, а редкий азиатский черный медведь, пишет Mirror.

Женщина объяснила, что купила "собаку" во время отпуска, будучи уверенной, что это щенок тибетского мастифа.

Семья прожила с питомцем бок о бок два года, и все это время женщина подозревала, что с "собакой" что-то не так: она слишком много ела. По-настоящему женщина насторожилась, когда ее "пес" начал ходить на задних лапах, а его вес перевалил за сто килограммов.

Юнь рассказала, что связалась со специалистами, которые и объяснили женщине, что ее питомец является не собакой, а азиатским черным медведем, находящимся под угрозой исчезновения.

Животное отвезли в центр по охране дикой природы провинции Юньнань, где его будут приучать к жизни в естественных условиях.