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Редкого медведя вместо собаки продали женщине в Китае

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- Алина Мамаева
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Жительница Китая Су Юнь приобрела щенка, а через два года из него выросла не собака, а редкий азиатский черный медведь, пишет Mirror.

Женщина объяснила, что купила "собаку" во время отпуска, будучи уверенной, что это щенок тибетского мастифа.

Семья прожила с питомцем бок о бок два года, и все это время женщина подозревала, что с "собакой" что-то не так: она слишком много ела. По-настоящему женщина насторожилась, когда ее "пес" начал ходить на задних лапах, а его вес перевалил за сто килограммов.

Юнь рассказала, что связалась со специалистами, которые и объяснили женщине, что ее питомец является не собакой, а азиатским черным медведем, находящимся под угрозой исчезновения.

Животное отвезли в центр по охране дикой природы провинции Юньнань, где его будут приучать к жизни в естественных условиях.


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URL: https://www.vb.kg/419390
Теги:
животные, мировые новости
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