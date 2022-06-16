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Жительница Швеции прыгнула с парашютом в 103 года

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- Алина Мамаева
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Жительница Швеции установила новый мировой рекорд и попала в Книгу рекордов Гиннесса, совершив тандемный прыжок с парашютом в 103 года и 259 дней, сообщает Fox News.

По данным Гиннесса, Ларссон увлеклась полетами незадолго до того, как ей исполнилось 90 лет. Она впервые полетела на параплане в свой 90-й день рождения.

Когда бабушке исполнилось 102 года, она решилась на свой первый прыжок с парашютом. Именно тогда она решила, что хочет побить рекорд самой старой женщины, совершившей прыжок.

Ранее этот рекорд принадлежал Кэтрин Китти Ходжес, которая прыгнула с парашютом в 2019 году в возрасте 103 лет и 129 дней. У мужчин такой рекорд принадлежит Альфреду Эл Блашке, который совершил прыжок в 2020 году в 103 года и 181 день.


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URL: https://www.vb.kg/419392
Теги:
рекорд, мировые новости
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