Жительница Швеции прыгнула с парашютом в 103 года

Жительница Швеции установила новый мировой рекорд и попала в Книгу рекордов Гиннесса, совершив тандемный прыжок с парашютом в 103 года и 259 дней, сообщает Fox News.

По данным Гиннесса, Ларссон увлеклась полетами незадолго до того, как ей исполнилось 90 лет. Она впервые полетела на параплане в свой 90-й день рождения.

Когда бабушке исполнилось 102 года, она решилась на свой первый прыжок с парашютом. Именно тогда она решила, что хочет побить рекорд самой старой женщины, совершившей прыжок.

Ранее этот рекорд принадлежал Кэтрин Китти Ходжес, которая прыгнула с парашютом в 2019 году в возрасте 103 лет и 129 дней. У мужчин такой рекорд принадлежит Альфреду Эл Блашке, который совершил прыжок в 2020 году в 103 года и 181 день.