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Кот-социофоб Тимофей напал на сотрудника Московского зоопарка

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- Анастасия Карелина
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Манул Тимофей "напал" на сотрудника Московского зоопарка, который пытался снять видео с животным. Об этом инциденте сообщается в Telegram-канале зоосада, расположенного в российской столице.

"Зверское нападение" произошло неожиданно - прямо в разгар рабочего дня. Сотрудник зоопарка пытался снять видео с манулом, что не очень просто, так как Тимофей редко выходит из своего домика и вообще не отличается любовью к людям. Мы не раз писали о том, что он кот-социофоб. Но в этот день манул активно гулял по вольеру, наблюдал за посетителями и, казалось, совершенно не замечал оператора. Но в какой-то момент он начал приближаться. До кусь оставалось мгновение", - написали сотрудники зоопарка.


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URL: https://www.vb.kg/419394
Теги:
Москва, животные, в мире
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