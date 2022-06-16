Ансамбль "Воронежские девчата" исполнит песню Мирбека Атабекова "Мурас"

Российский ансамбль "Воронежские девчата" споет знаменитую песню Мирбека Атабекова "Мурас". Видео с репетиции певец опубликовал у себя Instagram.

"Мурас" – песня, связывающая людей сердцами, спасибо этому коллективу за исполнение моей песни, это меня вдохновляет и дает стимул работать и творить", – написал он.

На видео за кадром сообщается, что ансамбль готовится к культурному мероприятию в Кыргызстане.

"В 2022 году город Каракол стал культурной столицей СНГ, и они приедут и споют эту песню. Сейчас идет подготовка", – отмечается на видео.