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Ансамбль "Воронежские девчата" исполнит песню Мирбека Атабекова "Мурас"

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- Анвар Ажиев
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Российский ансамбль "Воронежские девчата" споет знаменитую песню Мирбека Атабекова "Мурас". Видео с репетиции певец опубликовал у себя Instagram.

"Мурас" – песня, связывающая людей сердцами, спасибо этому коллективу за исполнение моей песни, это меня вдохновляет и дает стимул работать и творить", – написал он.

На видео за кадром сообщается, что ансамбль готовится к культурному мероприятию в Кыргызстане.

"В 2022 году город Каракол стал культурной столицей СНГ, и они приедут и споют эту песню. Сейчас идет подготовка", – отмечается на видео.


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URL: https://www.vb.kg/419396
Теги:
Мирбек Атабеков, Россия, культура, Кыргызстан
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