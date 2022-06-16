Эксперт: События в РК в январе 2022 могут оказаться цветочками

Эксперт по вопросам региональной безопасности Нурлан Досалиев считает, что первым антироссийским фронтом были и остаются Центральная Азия и Казахстан. Такое мнение он выразил в ходе круглого стола на тему: "На пути к Большой Евразии: цели и смыслы последних саммитов ОДКБ и ЕАЭС".

"Совет коллективной безопасности ОДКБ на юбилейном саммите организации выразил озабоченность ситуацией в Афганистане и на других внешних границах государств-членов ОДКБ. Отсюда выражение готовности обеспечить безопасность рубежей ОДКБ. Это означает сосредоточение основных усилий по внешнему периметру ОДКБ (ЕАЭС), в первую очередь – на госграницах с Афганистаном плюс на смежных участках. Здесь важно понимать: основные события ожидаются именно на афганском направлении, республикам Средней Азии нужно находиться в готовности к самым неожиданным разворотам событий. События в РК в январе 2022 могут оказаться цветочками", - говорит он.

По его мнению, самый опасный вариант – прорыв многотысячной волны беженцев из ИГА в страны региона под воздействием масштабной эпидемии, войны, голода и т.д. - в совокупности с очагами дестабилизации в странах региона.

"Вполне вероятно, что Украина – это на самом деле "второй антироссийский фронт", а первым были и остаются Средняя Азия и Казахстан (с конца 1990-х годов регион сотрясают конфликты через каждые 2-3 года, т.е. исторически и логически Средняя Азия - это основная точка приложения усилий со стороны англосаксонского мира). Украинская проблема отвлекает на себя огромные силы и средства. Если рванёт в Средней Азии, хватит ли у ОДКБ сил на все республики?", - задается вопросом эксперт.

Он отмечает, что Совет коллективной безопасности ОДКБ выразил озабоченность силовым вмешательством со стороны США и их союзников в кризисные ситуации в обход общепризнанных международных правовых норм и принципов; угрозой применения силы в нарушение Устава ООН; вмешательством во внутренние дела суверенных стран; нарушением прерогатив СБ ООН.

"Ради снижения напряженности на евразийском континенте выразил готовность ОДКБ к практическому взаимодействию с НАТО. Почему? Ответ: как никогда высок риск несанкционированного применения оружия массового поражения (ОМП) или других средств масштабного поражения населения и войск. Среди ОМП главная опасность - это биооружие. Именно в противодействии ему нужна система раннего обнаружения (вирусов, бактерий и пр.). Биооружие не знает границ, могут пострадать обширные районы земного шара, в т.ч. в Европе. То есть страны Запада – члены НАТО, а также их союзники в Азии сами будут вынуждены бороться с последствиями несанкционированного применения биооружия. Вот здесь и нужно будет взаимодействие ОДКБ с НАТО, ибо кадровые военные в НАТО – наиболее вменяемая и договороспособная часть управленческих структур на Западе", - говорит Досалиев.

По его мнению, уже в этом году наступит мощнейший перелом в мировой геополитике.

"Победа ВС РФ в конфликте вокруг Украины будет означать поражение США и всего Запада, причем для США поражение будет сильнее, чем поражение во Вьетнаме. Дальнейшее переформатирование мировой геополитики неизбежно приведёт к откату НАТО на позиции 1997 года. НАТО должно быть готово к этому военно-политически, экономически и психологически. Именно для этого нужно обеспечить переговорный процесс. Таким образом, Средняя Азия и Казахстан ждут своего часа в планах по дестабилизации региона со стороны США и их союзников. Масштабы дестабилизации могут оказаться неизмеримо больше тех возможностей, которыми обладают национальные оборонные и прочие структуры", - отмечает аналитик.

По его мнению, может сложится так, что даже участие сил ОДКБ будет недостаточным.

"Нет единой системы охраны границ, единой системы государственной безопасности, нет единых вооружённых сил, объединённых центральным командованием, готовых действовать по единому замыслу и планам. Национальные ВС вооружены устаревшими системами и видами вооружения и боевой техники, у всех отсутствует боевой опыт и слаженность. Отсутствуют системы регулярного поступления разведывательной информации, в том числе из высокотехнологического сегмента. Как следствие, отсутствуют системы многоступенчатого анализа поступающей информации и выработки соответствующего прогнозного продукта. Всё это имеется только в одной стране ОДКБ, Вооружённые силы которой находятся по ряду показателей на первом месте в мире. Это Россия. Республикам Средней Азии и Казахстану необходима срочная выработка оценки назревающей обстановки и принятие решения, направленного на объединение усилий в сфере обороны и безопасности. Новое мироустройство не за горами, строить безопасность под эгидой РФ – не игра, а суровое требование времени", - заключает Досалиев.