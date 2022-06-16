Жээнбеков и Жолдошева вспомнили Марата Казакпаева только в день похорон?

Ряд политиков в Кыргызстане начали использовать в своих целях смерть политолога Марата Казакпаева. К такому выводу невольно приходишь после прослушивания всех их выступлении в СМИ и соцсетях.

Ранее в Бишкеке прошла панихида по Марату Казакпаеву, на которую пришли не только друзья и родственники, но и экс-депутаты Жылдызкан Жолдошева и Равшан Жээнбеков.

Жолдошева на похоронах заявила, что необходимо создать общественную комиссию, и в заключение прилюдно стала просить прощения у Марата Казакпаева. Равшан Жээнбеков же заявил, что политолог пал жертвой действующего режима.

К слову, он же в программе "Азаттыка" заявил, что в ГКНБ никогда никого не бьют.

"Марата Казакпаева никто не бил, даже пальцем не тронул. Моя критика была в отношении медицинской службы в режимных заведениях", - сказал он.

После похорон в соцсетях в адрес вышеназванных политиков была высказана критика, и даже в какой-то степени справедливая.

Политолог Марат Казакпаев был задержан в апреле 2021 года, то есть с того времени прошло чуть больше года. При этом за это время ни Равшан Жээнбеков, ни Жылдызкан Жолдошева ни разу не вспомнили про него. Тем более не навещали его. Даже когда неоднократно адвокат Казакпаева заявлял о его тяжелом состоянии, никто из них не выступал в его защиту, словно его и не существовало. Вспомнили же про него почему-то только в день смерти. Отсюда невольно и складывается вышеупомянутое впечатление по поводу этих политиков.