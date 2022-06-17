Изменение климата и динамика конфликтов в бассейне трансграничных рек ЦА

Конфликтологи и эксперты по изменению климата из Кыргызстана в Алматы встретились с коллегами из ЦА и Казахстана для работы в проекте "Региональный конструктивный диалог по изменению климата в Центральной Азии и Казахстана".

Целью встречи стало обсуждение результатов исследования "Влияние изменения климата на динамику конфликтов в бассейнах трансграничных рек Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана" и планирование совместных действий по построению диалога как на местном, так и на региональном уровнях.

Изменения климата и ненадлежащее управление природными ресурсами влияют на напряженность во всем мире. Однако тема влияния изменения климата на конфликтный потенциал в Центральной Азии до сих пор является недостаточно изученной областью. Международная организация International Alert в Кыргызстане и Таджикистане в партнерстве с Ассоциаций гражданского общества АРГО в Казахстане создали команду экспертов для исследования влияния изменения климата на динамику конфликтов в бассейнах трансграничных рек. Предварительные результаты исследований были представлены и экспертам в области изменения климата, и экспертам в области миростроительства из трех стран-участниц исследования.

"Подобная диалоговая площадка была создана впервые, в обсуждении участвовали исследователи из трех стран, независимые эксперты-климатологи и конфликтологи, представители госструктур, органов местной власти, представители местных ассоциаций, участвовавшие в исследовании. Сегодня мы рады приветствовать экспертов из Узбекистана в нашей рабочей группе", - рассказывает представитель International Alert в Кыргызстане Шакират Токтосунова.

"Наше исследование четко показало, что изменение климата сильно влияет на динамику конфликтов в приграничных зонах. Мы намерены активизировать сотрудничество между климатическими и миротворческими сообществами в Центральной Азии, чтобы разработать механизмы предотвращения насильственных конфликтов в нашем регионе", - отметила представитель International Alert в Таджикистане Шахрибону Шонасимова.

По результатам исследования был разработан план действий по развитию сотрудничества между экспертами, активистами и представителями государственных структур стран Центральной Азии, работающими в области управления природными ресурсами. Проект также поддержит местные инициативы приграничных сообществ по адаптации к изменению климата и предотвращению конфликтов и усилит деятельность существующих малых бассейновых советов вдоль кыргызско-казахской границы.

О проекте: проект "Региональный конструктивный диалог по изменению климата в Центральной Азии" реализуется международной организацией International Alert в Кыргызстане и Таджикистане в партнерстве с Ассоциацией АРГО (Казахстан). Проект собрал группу экспертов по изменению климата и конфликтам Центральной Азии (Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан) для анализа ключевых проблем окружающей среды и динамики конфликтов в приграничных районах и проведения полевых исследований. Также планируется обучение и поддержка местных инициатив приграничных сообществ стран ЦА по адаптации к изменению климата и предотвращению конфликтов и усиление деятельности существующих малых бассейновых советов вдоль кыргызско-казахской границы.