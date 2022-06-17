Голос молодежи Кыргызстана был представлен на международной конференции

ПРООН в Кыргызстане совместно с общественным объединением "Новый ритм" в рамках национальных консультаций "Стокгольм+50" провели "Молодёжный караван" в 16 локациях во всех 7 областях Кыргызстана и объединили 717 школьников и студентов страны. Об этом нашему изданию vb.kg сообщила председатель ОО "Новый ритм" Мадина Салайдинова.

По ее данным, цель каравана заключалась в повышении информированности молодёжи о последствиях изменения климата, гендерном равенстве и сборе рекомендаций по трём диалогам лидеров международной конференции "Стокгольм+50: здоровая планета для всеобщего процветания - наша ответственность, наша возможность", которую спустя пять десятилетий после Стокгольмской конференции 1972 года правительство Швеции при поддержке правительства Кении провело в Стокгольме.

В рамках подготовки Кыргызстана к конференции "Стокгольм+50" с целью стимулирования инклюзивного диалога с участием всего общества и правительства в ходе национальных консультаций были охвачены ключевые темы диалогов "Стокгольм+50" и проведены серии фокус-групп с различными группами заинтересованных сторон, а также состоялось обсуждение ключевых тем среди молодёжи посредством "Молодёжного каравана" во всех регионах страны. Результаты консультаций были использованы в виде национальных отчётов и глобального сводного отчёта на международной встрече "Стокгольм+50".

"Молодёжный караван" – это уникальная среда, которая позволяет молодым людям Кыргызстана из разных социальных групп и географической расположенности, начиная от центральных и самых дальних точек страны, объединять свои знания, ресурсы и мобилизовать своих сверстников для генерирования новых устойчивых идей по достижению всеобщего процветания и гармонии между людьми и окружающей средой. Мы знаем, что проблема глобального потепления требует быстрых и прогрессивных решений, и уверены, что именно молодёжь является катализатором этих изменений, благодаря открытости к знаниям, готовности тестировать новые зелёные технологии и своей дружественности", – подчеркнула Мадина Салайдинова.

Участники "Молодёжного каравана" поделились, что видят в настоящее время значимость внедрения программ по экологическому воспитанию в учебные заведения страны, международных стандартов системы переработки мусора, а также принятие специальных положений по экологической ответственности частных и государственных предприятий, в особенности для сохранения биоразнообразия, ледников и жемчужины Кыргызстана – озера Иссык-Куль.

15-летний экоактивист из города Токмока и член молодёжной инициативы "Жаш Тайм" Тимур Мамиров считает, что, если мы не заложим в школе экологическое образование, такие мероприятия, как субботники, могут быть бесполезными. "Мы, как активная молодежь, можем привить среди сверстников мысль, что Кыргызстан – это наша страна и каждый из нас должен сделать всевозможное, чтоб не портить её и сохранить для следующего поколения", - сказал он.

Организаторы "Молодёжного каравана" уверены, что вовлеченность молодых людей в решение глобальной проблемы изменения климата способствует скорейшему достижению устойчивого развития и всеобщего процветания.