Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 18 июня, приглашает зрителей на Большой сцене посмотреть балет Адольфа Адана "Жизель" в двух действиях.

Начало в 18 часов.

В воскресенье, 19 июня, на Большой сцене театра можно насладиться балетом Жоржа Бизе "Кармен" в четырех действиях.

Начало в 18 часов.

21 июня в Малахитовом зале состоится творческая встреча с солисткой балета, заслуженной артисткой Кыргызской Республики Мадиной Минжилкиевой.

Лекция-концерт начнется в 14 часов.

22 июня на Большой сцене театра бишкекчане и гости столицы смогут посмотреть балет-ораторию Калыя Молдобасанова "Материнское поле" ("Саманчынын жолу") в трех действиях.

Начало в 18 часов.

24 июня в театре выступит известный гитарист Амос Лора. Для любителей испанской музыки прозвучат завораживающие мотивы фламенко, сотканные из вдохновенных аккордов фортепиано и гитары. В концерте также примет участие самобытный композитор, автор музыки к многочисленным кинофильмам Гито Малета.

Начало в 18 часов.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 18 июня, утром на Большой сцене для детей покажут сказку Валерия Зимина "Жила-была Сыроежка". Вечером здесь же вниманию уже взрослой публики представят неправдоподобную комедийную притчу "Дураки" по пьесе Нила Саймона.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 19 июня, утром на Большой сцене мальчишки и девчонки могут посмотреть сказку Валерия Крайнова "Принцесса-Лягушка". А вечером на этих подмостках актеры театра сыграют трагифарс "Гроза". Спектакль создан по мотивам пьесы Александра Островского.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 19 июня, приглашает самых маленьких зрителей и их родителей посмотреть два сказочных представления на русском и кыргызском языках. Сначала малыши смогут посмотреть представление "Несносный слоненок", а затем – познакомиться с героями истории под названием "Амалкой куйручук".

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.

В выставочном зале Союза художников КР галерее "Дубовый парк" продолжает работу фотовыставка Александра Лисниченко.

Приходите с 12 до 18 часов в любой день недели кроме понедельника (выходной).

Вход свободный.

Галерея "Дубовый парк" находится по адресу: улица Пушкина, 78 А.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжается выставка работ воспитанников средней специальной художественной школы имени Гапара Айтиева. Открытие экспозиции "По пути Гапара Айтиева" было приурочено к 110-летию со дня рождения мастера.

На выставке вниманию посетителей музея представлено 70 произведений живописи и графики.

Посетить экспозицию можно до 26 июня.

Кроме того, здесь открылась персональная выставка Орозган Мамбеталиевой, посвященная 75-летию художницы. В экспозиции живопись и графика автора.

Посетить выставку можно до 3 июля.

Приходите с 11 до 19 часов. Выходной – понедельник.

КНМИИ расположен по адресу: улица Абдрахманова, 196.