Погода
$ 80.49 - 81.49
€ 85.80 - 86.80

Состоялся форум по развитию города Майлуу-Суу

171  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках инициативы президента Садыра Жапарова по устойчивому горному развитию при поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке мэрией города Майлуу-Суу совместно с Национальным агентством по инвестициям при президенте и Министерством иностранных дел был организован форум по развитию города Майлуу-Суу. Мероприятие было посвящено социально-экономическому, экологическому развитию и укреплению инвестиционного потенциала города Майлуу-Суу. В частности, были представлены проекты по строительству мини-ГЭС в городе Майлуу-Суу, созданию и развитию цеха по переработке шерсти, реконструкции линии розлива питьевой воды и производству энергоэффективного теплоизоляционного материала на основе пеностекла.

Вместе с тем с информацией о реализации проектов по рекультивации объектов уранового наследия в Центральной Азии, а также о проводимых мероприятиях по рекультивации уранового комплекса в городе Майлуу-Суу выступили представители международных партнеров.

В целях поддержки политики кабмина по развитию регионов в сентябре 2022 года запланировано проведение первой международной конференции, в рамках которой будет обсуждаться механизм создания ассоциации городов и населенных пунктов с урановым наследием.

На полях форума также состоялась церемония открытия Музея истории города Майлуу-Суу и уранового наследия Кыргызстана, который является совместной инициативой МЧС, мэрии Майлуу-Суу и международных партнеров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419417
Теги:
Джалал-Абадская область, форум
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  