Состоялся форум по развитию города Майлуу-Суу

В рамках инициативы президента Садыра Жапарова по устойчивому горному развитию при поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке мэрией города Майлуу-Суу совместно с Национальным агентством по инвестициям при президенте и Министерством иностранных дел был организован форум по развитию города Майлуу-Суу. Мероприятие было посвящено социально-экономическому, экологическому развитию и укреплению инвестиционного потенциала города Майлуу-Суу. В частности, были представлены проекты по строительству мини-ГЭС в городе Майлуу-Суу, созданию и развитию цеха по переработке шерсти, реконструкции линии розлива питьевой воды и производству энергоэффективного теплоизоляционного материала на основе пеностекла.

Вместе с тем с информацией о реализации проектов по рекультивации объектов уранового наследия в Центральной Азии, а также о проводимых мероприятиях по рекультивации уранового комплекса в городе Майлуу-Суу выступили представители международных партнеров.

В целях поддержки политики кабмина по развитию регионов в сентябре 2022 года запланировано проведение первой международной конференции, в рамках которой будет обсуждаться механизм создания ассоциации городов и населенных пунктов с урановым наследием.

На полях форума также состоялась церемония открытия Музея истории города Майлуу-Суу и уранового наследия Кыргызстана, который является совместной инициативой МЧС, мэрии Майлуу-Суу и международных партнеров.