Студент-иностранец против "Северэлектро"

Речь идет о студенте Азиатского медицинского института по имени Ahmad Hanan Javed Iqbal. Студент – иностранец. Возможно, поэтому не очень хорошо знаком с кыргызстанским законодательством.

В сентябре прошлого года Ахмад Икбал развернул в съемной квартире бурную деятельность по выработке криптовалюты.

К своему бизнесу предприимчивый 19-летний иностранец подключил товарищей-студентов, а государство, разумеется, в известность не поставил и разрешения у него не спросил.

Майнингом студент занимался, пока не поймали (с осени 2021-го по март 2022-го). За это время успел причинить компании "Северэлектро" материальный ущерб в размере 28 тысяч 515 сомов 45 тыйынов.

16 июня Икбал предстал перед судом и попросил прекратить в отношении его уголовное преследование, так как перед "Северэлектро" он, конечно, виноват, но уже извинился, ущерб возместил, и руководство компании его простило.

Поскольку преступление, которое вменялось иностранцу ("Легализация (отмывание) преступных доходов" – статья 215 УК КР), относится к делам частно-публичного обвинения, учитывая примирение сторон, суд пошел ему навстречу и уголовное преследование прекратил.